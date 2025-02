State of Play endet mit einem Paukenschlag! Housemarque enthüllt sein nächstes Projekt: Saros

Die Ausstrahlung von State of Play ist gerade zu Ende gegangen und bot damit ein Schaufenster, das sich hauptsächlich auf Produktionen von Drittanbietern konzentrierte und Veröffentlichungstermine für einige vielversprechende Spiele lieferte. Während die Show alles in allem ziemlich gut war, hob sich Sony seine vielleicht beste Enthüllung für den Schluss auf, denn zum Abschluss der Show trafen wir Saros.

Zugegeben, der Name ist ein wenig unorthodox, also lasst mich etwas Farbe hinzufügen. Saros ist ein Einzelspieler-Actionspiel in der Third-Person-Perspektive, das auf der Brillanz von Returnal aufbauen möchte. Warum Returnal, fragen Sie sich vielleicht? Saros wird von Housemarque entwickelt, dem gleichen finnischen Studio, das vor ein paar Jahren den exzellenten rougelike Action-Titel für PlayStation 5-Systeme geliefert hat. Andernfalls wird Rahul Kohli anscheinend eine Hauptrolle im Spiel spielen, wie die Enthüllung bestätigt.

Der große Haken an der Sache ist, dass dies alles ist, was wir im Moment über Saros wissen. Den Enthüllungstrailer für das Spiel könnt ihr euch unten ansehen, aber ansonsten müsst ihr bis später im Jahr 2025 auf eine richtige Gameplay-Enthüllung warten, bevor das Spiel irgendwann im Jahr 2026 auf den Markt kommt. Was wir auch haben, ist ein PlayStation-Blog-Beitrag, der ein wenig mehr erklärt und hinzufügt:

"Saros ist ein Actionspiel mit der eindringlichen Geschichte einer verlorenen außerirdischen Kolonie auf Carcosa unter einer ominösen Sonnenfinsternis. Du schlüpfst in die Rolle von Arjun Devraj, einem mächtigen Soltari-Vollstrecker, der vor nichts zurückschreckt, um herauszufinden, wen er sucht. Unser Ziel ist es, eine emotionale und kraftvolle Charakterstudie zu schaffen, die die Kosten untersucht, die es braucht, um eine neue Zukunft zu schaffen.

"Arjun wird von Rahul Kohli (Midnight Mass, The Fall of the House of Usher) gespielt. Rahul erweckt Arjun in einer atemberaubenden Darbietung wirklich zum Leben. Er war ein brillanter Mitarbeiter, um unsere Geschichte zu erzählen und sich für das Spiel einzusetzen. Er ist auch nicht allein auf Carcosa, und wir werden euch in Kürze mehr über die fantastische NPC-Besetzung unseres Ensembles und die Story enthüllen.

"Ein wichtiger Unterschied im Gameplay zwischen Saros und Returnal sind permanente Ressourcen und Fortschritt, die jeden Tod wertvoll machen. Nach jedem Tod wirst du mit einer veränderten Welt konfrontiert, aber in Saros wirst du in der Lage sein, deine Ausrüstung aus einem sich entwickelnden Satz von Waffen und Anzug-Upgrades auszuwählen und dauerhaft zu verbessern, um "stärker zurückzukommen" und die Herausforderungen zu meistern, denen du auf Carcosa gegenüberstehst.