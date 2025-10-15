Startzeiten: Hier erfahrt ihr, wann ihr Ninja Gaiden 4 spielen könnt

HQ

Nächste Woche wird eine große Woche für verschiedene Spieler, denn nicht nur Ninja Gaiden 4 kommt, sondern auch PowerWash Simulator 2 und sogar The Outer Worlds 2 (für alle Besitzer der teuersten Edition, die den Weg für fünf Tage Early Access ebnet). Was das frühere Spiel in dieser Sammlung betrifft, so wurden jetzt die Startzeiten für das Spiel bekannt gegeben, was bedeutet, dass wir genau wissen, wann wir mit dem Spielen von Ninja Gaiden 4 beginnen können.

Für diejenigen von uns in Großbritannien und Europa ist die Startzeit wie folgt:



UK - 21. Oktober um 01:00 Uhr BST



West- und Mitteleuropa - 21. Oktober um 02:00 Uhr MESZ



Osteuropa - 21. Oktober um 03:00 Uhr EEST



Für den Rest der Welt findet ihr unten die genaue Veröffentlichungszeit für Ninja Gaiden 4.