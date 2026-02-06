Starsand Island erscheint nächste Woche sowohl für PC als auch für Xbox

HQ

Fans der sogenannten Life-Sims hypen schon lange das kommende Starsand Island, entwickelt von Seed Lab. Wir hatten in der Vergangenheit schon einige Vorschaue davon, nicht zuletzt während der Gamescom, und es sieht definitiv so aus, als würde es ein angenehmes und friedliches Erlebnis werden, bei dem wir unser eigenes Traumhaus auf dem Land dekorieren und gestalten können. Aber im Spiel gibt es noch mehr zu tun, nicht zuletzt gegen das Kämpfen und Erkunden faszinierender Wildtiere, die wir später zähmen können und hoffentlich dem Spiel noch mehr Tiefe verleiht.

Jetzt haben die Entwickler angekündigt, dass wir es bald selbst ausprobieren können. Starsand Island wird sowohl im Steam Early Access als auch in der Xbox Game Preview am 11. Februar veröffentlicht, also nächste Woche.

Unten könnt ihr euch den neuesten Trailer ansehen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie das Spiel aussieht und wie es funktioniert, mit viel Gameplay. Das fertige Spiel wird später in diesem Jahr auch für PlayStation 5 und Switch 2 veröffentlicht.