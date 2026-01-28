Starmer reist nach Peking, während Großbritannien seine Beziehungen im angespannten Westen neu ausrichtet

HQ

Der britische Premierminister Keir Starmer reist diese Woche nach China – der erste Besuch eines britischen Staatschefs seit 2018 – was auf einen vorsichtigen Neustart der Beziehungen nach Jahren diplomatischer Spannungen hindeutet. Begleitet von mehr als 50 Wirtschaftsführern wird Starmer Präsident Xi Jinping und Premier Li Qiang treffen und argumentieren, dass Großbritannien das wirtschaftliche Gewicht der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht ignorieren kann, wenn es das Wachstum im eigenen Land vorantreiben will.

Der Besuch kommt zu einem sensiblen Moment, da westliche Länder ihre globalen Beziehungen angesichts der zunehmenden Unvorhersehbarkeit der Vereinigten Staaten unter Donald Trump neu bewerten. Starmer hat darauf bestanden, dass ein tieferes Engagement mit China die engen Beziehungen Großbritanniens zu Washington nicht untergräbt, sondern vielmehr ein pragmatisches Bemühen widerspiegelt, die britischen Interessen in einem volatileren internationalen Umfeld zu schützen.

Dennoch hat die Reise die Debatte über Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Peking neu entfacht, von Spionagebedenken bis hin zu Chinas Haltung gegenüber der Ukraine und Hongkong. Starmer hat seinen Ansatz als "britischen Pragmatismus" verteidigt, die Vorstellung abgelehnt, dass das Vereinigte Königreich Partei wählen müsse, und den Besuch als Versuch dargestellt, Großbritanniens wirtschaftliche und diplomatische Basis in einer zunehmend instabilen Welt zu stabilisieren.