Starless Abyss jetzt auf Steam verfügbar

In dieser Woche gab es viele Neuigkeiten in der Branche, die sich gegenseitig überschattet haben. Eine der größten war die unerwartete Veröffentlichung von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, die ein Schock für die Entwickler war, die diese Woche ihr Projekt starten wollten, nur um zu sehen, wie ein Ozeandampfer sie überrollte. Einer dieser Fälle betrifft Starless Abyss , entwickelt von Konafa Games und vertrieben von No More Robots.

Der Titel ist ein Deckbuilder mit einer gruseligen, Eldritch-basierten Ästhetik. Wir folgen einer Erzählung, in der die Erde gefallen ist und Okkultisten sich mit der Wissenschaft zusammengetan haben, um dem kommenden Eldritch entgegenzutreten. In diesem rundenbasierten Roguelike mit intergalaktischem Setting musst du eine außerirdische Bedrohung aufhalten.

Das Spiel hat eine Demo zur Verfügung, die auf Steam großartige Kritiken erhalten hat, und unten wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Wenn du Deckspiele oder kosmische Geschichten magst, empfehlen wir dir, es auszuprobieren und uns deine Meinung mitzuteilen.