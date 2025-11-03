Starkes Erdbeben der Stärke 6,3 tötet mindestens 20 Menschen im Norden Afghanistans

HQ

Ein starkes Erdbeben der Stärke 6,3 ereignete sich am frühen Montag in der Nähe der nordafghanischen Stadt Mazar-e Sharif, wobei nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 20 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt wurden. Der U.S. Geological Survey berichtete, dass sich das Beben in einer Tiefe von etwa 28 Kilometern ereignete, wobei die Erschütterungen in den Provinzen Balkh und Samangan zu spüren waren.

Der Sprecher des Gesundheitsministeriums teilte mit, dass rund 320 Menschen wegen Verletzungen behandelt würden, obwohl erwartet werde, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen werde, da die Rettungsteams abgelegene Dörfer erreichten, die von den Schäden abgeschnitten waren. In den sozialen Medien geteiltes Filmmaterial zeigte, wie Rettungskräfte die Trümmer durchsuchten und Leichen aus eingestürzten Gebäuden zogen.

Historische Blaue Moschee unter den beschädigten Sehenswürdigkeiten

Ein Teil der Blauen Moschee von Mazar-e Sharif , einer der am meisten verehrten religiösen Stätten Afghanistans, wurde während des Bebens beschädigt, wie der Sprecher der Provinz Balkh Haji Zaid mitteilte. Die jahrhundertealte Moschee (von der angenommen wird, dass sie die Grabstätte des Cousins und Schwiegersohns des Propheten Mohammed war) stammt aus dem 15. Jahrhundert. Verifizierte Bilder zeigten zerbrochene Fliesen und Mauerwerk, die über den Innenhof verstreut waren, obwohl das Hauptgebäude noch steht.

Das Beben verursachte auch Stromausfälle in ganz Afghanistan, auch in der Hauptstadt Kabul, bestätigte die nationale Stromgesellschaft. Der USGS gab einen orangefarbenen Alarm aus, der vor potenziell großflächigen Zerstörungen und erheblichen Opfern warnte.

Diese jüngste Katastrophe reiht sich in die Reihe der Krisen ein, mit denen die Taliban-Regierung, die bereits mit einem starken Rückgang der Auslandshilfe, anhaltenden Abschiebungen von Flüchtlingen und den Folgen eines Erdbebens im August zu kämpfen hat, bei dem mehr als 2.000 Menschen im Südosten ums Leben kamen.

Afghanistan liegt auf zwei aktiven Verwerfungslinien und ist nach wie vor eines der am stärksten erdbebengefährdeten Länder der Welt. Ereignisse ähnlichen Ausmaßes in der Vergangenheit erforderten groß angelegte nationale und internationale Reaktionen.