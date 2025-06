Stärkere Nachtfürsten sind angekommen, um Elden Ring: Nightreign

HQ

Kürzlich berichteten wir, dass Dataminer zusätzliche Phasen für die Endbosse in Elden Ring: Nightreign entdeckt hatten. Mods hatten es den Spielern bereits ermöglicht, diesen tödlichen Feinden zu begegnen, aber jetzt kommen sie in einem offiziellen Format ins Spiel.

Wie auf der Website von Bandai Namco angekündigt, werden diese herausfordernderen Bosse "Everdark Sovereigns" genannt. Im Moment kannst du gegen eine stärkere Version von Adel, dem Baron der Nacht, auch bekannt als Klaffender Kiefer, antreten. Sentient Pest und Darkdrift Knight erhalten in den kommenden Wochen ebenfalls neue Versionen.

Adels mächtigere Form kann ab sofort bis zum 26. Juni um 02:59 Uhr MESZ / 01:59 Uhr BST bekämpft werden. Du kannst gegen ihn antreten, wenn du seine reguläre Form bereits besiegt hast, und wenn du es schaffst, Adel noch einmal zu besiegen, erhältst du Souveräne Siegel, einzigartige Belohnungen, die neben anderen Gegenständen in besondere Relikte verwandelt werden können.

Weitere Immerdunkle Herrscher in Form von Augur, Equilibrious Beast, Fissure in the Fog und Tricephalos werden später verfügbar sein. Sobald ein Überfall des Immerdunklen Souveräns verschwindet, sagt Bandai, dass er verschwunden ist, aber es scheint, dass sie nicht für immer verschwinden werden.