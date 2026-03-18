Starker Regen und Überschwemmungsgefahr bedrohen das brasilianische MotoGP an diesem Wochenende

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In weniger als zwei Tagen werden die Fahrer die Strecke des Autodromo Ayrton Senna in Goiania betreten, der Heimat des Großen Preises von Brasilien, dem zweiten Rennen der MotoGP-Saison 2026. Doch die renovierte Strecke, die zwischen 1987 und 1989 den Grand Prix von Brasilien ausrichtete und nach umfangreichen Renovierungsarbeiten bereit ist, das Motorradrennen erneut auszurichten, wurde am Montag und Dienstag überflutet.

Regen wurden vorhergesagt, waren jedoch deutlich stärker als erwartet, ein Zugangstunnel war vollständig überflutet und auch Teile der Strecke wurden am Montag und Dienstag überflutet, berichtet Motorsport. Die Stadt Goiânia gab am Dienstagnachmittag eine Warnung heraus und empfahl den Menschen, sich möglichst in den betroffenen Gebieten nicht zu bewegen.

Es sind noch 48 Stunden bis zum ersten Rennen des Wochenendes, dem ersten Moto3-Freitraining um 9 Uhr Ortszeit, und die Rennorganisatoren hoffen, dass der Regen vorher aufhört, sonst müsste das zweite MotoGP der Saison abgesagt werden. Der Große Preis von Katar im April wurde auf November verschoben.