Starbreeze entschuldigt sich nach dem Aufstieg Payday 2 DLC-Preise

HQ

Normalerweise, wenn Spiele älter werden, werden sie etwas billiger. Das stellte sich heraus, dass dies bei Payday 2 nicht der Fall war, der kürzlich den Preis des gesamten Infamous Collection DLC-Pakets um ~$50 erhöhte. Als "kostengünstige Alternative" führte der Entwickler Starbreeze dann ein DLC-Abonnementsystem ein, bei dem es 5 US-Dollar pro Monat oder 20 US-Dollar für 6 Monate kostet.

Die Fans sind gelinde gesagt nicht glücklich und Payday 2 genießt derzeit eine gemischte aktuelle Bewertung auf Steam. Während der Plan war, den Spielern "mehr Auswahl" zu geben, sehen die Spieler selbst dies stattdessen als Chance für sie, in das Abonnementmodell gezwungen zu werden.

"Wir haben uns bei der internen Koordination und der richtigen Kommunikation mit unserer Community vernachlässigen lassen", sagte Gustav Nisser, Head of Commercial bei Starbreeze, gegenüber Game Developer. "Die negative Reaktion macht absolut Sinn, und die Community hat deutlich gemacht, wie die Preisänderung und ihr Zeitpunkt von außen aussehen. Wir stimmen der Community zu, wir haben es vermasselt und den Preis für das Bundle mit sofortiger Wirkung rückgängig gemacht."

Die Preiserhöhung des Infamous Collection DLC ist auf eine Reduzierung des Bundle-Rabatts für den Kauf zurückzuführen, der von 52 % auf 33 % gesunken ist. Während die Fans dies in direktem Zusammenhang mit der Abonnementeinführung sehen, sagt Nisser, dass dies nicht der Plan war. "Im Nachhinein hätten wir erkennen müssen, wie es aussieht", fügte er hinzu. "Da das Bundle nur für die Artikel berechnet wird, die Sie nicht besitzen, und der Bundle-Rabatt mit allen anderen Rabatten (d. h. Rabatten auf die enthaltenen Artikel) kumulierbar ist, kann der tatsächliche Gesamtpreis des Bundles erheblich variieren."

Derzeit ist das Basisspiel für Payday 2 im Angebot und billig wie Chips, aber wenn Sie den gesamten Inhalt des Spiels haben möchten, ist es vielleicht am besten, zu warten, bis dies vorbei ist.