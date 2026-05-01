Star Wars: The Old Republic s letztes Update zeigt ein großes Story-Finale

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Star Wars: The Old Republic schließt die Legacy of the Sith-Handlung ab. Erstmals 2022 veröffentlicht, ist es die achte Story-Erweiterung, die ins Spiel gebracht wurde und sich auf eine neue Militärkampagne konzentriert, in der der berüchtigte Darth Malgus im Mittelpunkt steht.

Jetzt, mit Update 7.9 zum Spiel, endet die Handlung mit dem Legacy Reborn-Erzählereignis. Darth Jadus hat Darth Nuls Holocron gestohlen und ist auf dem Weg nach Khar Shian, wo wir die letzten Ereignisse der Handlung sehen werden. Verschiedene Charakterperspektiven werden im letzten Abschnitt von Legacy of the Sith eingebaut, sodass die Spieler verschiedene Möglichkeiten haben, den Höhepunkt des Events zu sehen.

Das Update enthält außerdem neue Gegenstände, die von The Mandalorian und Grogu inspiriert sind, die auf den Cartel Market kommen, eine neue PvP-Saison, die Rückkehr von Nar Shadaa Nightlife, Galactic Season 11 und Verbesserungen zur Lebensqualität. Alle Patchnotes des Legacy Reborn-Updates können Sie im Livestream-Recap hier einsehen.