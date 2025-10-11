Star Wars: The Clone Wars Ahsoka Schauspielerin kommentiert Live-Action-Serie

HQ

Ahsoka mag als animierte Figur in Star Wars: The Clone Wars begonnen haben, aber in den letzten Jahren wurde sie auch in Live-Action dargestellt. Ashley Eckstein erweckte die Figur in ihrer Synchronstimme zum Leben, und Rosario Dawson spielt Ahsoka in Live-Action.

Im Gespräch mit Ashley Eckstein auf der San Diego Comic-Con Málaga haben wir sie nach ihrer Meinung zu der Live-Action-Serie gefragt, und sie freut sich, dass Ahsoka in einem anderen Format etwas Liebe bekommt. "Nun, zunächst einmal finde ich es toll, dass Ahsoka eine Live-Action-Serie hat. Ich denke, Rosario macht einen großartigen Job", sagte sie.

"Weißt du, am Anfang war Ahsoka nur diese Figur, diese schnippische Figur, von der die Leute dachten, sie würde sterben. Sie dachten, dass sie nach den Klonkriegen sterben würde. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, dass sich viele Leute nicht um sie gekümmert haben. Jetzt wollen die Leute nicht, dass sie stirbt. Sie wollen, dass Ahsoka lebt. Sie wollen mehr. Und das ist spannend."

Eckstein sprach auch darüber, dass er Carla Tano, die spanische Stimme von Ahsoka, kürzlich auf der Comic-Con getroffen hat, und ihr könnt mehr darüber hören und unser vollständiges Interview unten abrufen: