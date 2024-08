Star Wars: Skeleton Crew zeigt sich mit dem ersten Trailer

Es sieht so aus, als würde es diesen Winter ein kinderfreundliches Abenteuer in der weit, weit entfernten Galaxis werden, denn jetzt hat sich die kommende Star Wars-Serie Skeleton Crew ernsthaft gezeigt. Ein Haufen Kinder verirrt sich wirklich im Weltraum und dann taucht Jude Law auf, um den Tag zu retten.

In diesem ersten Trailer gibt es Gerüchte über Jedi-Tempel und die Zurschaustellung von Jedi-Kräften. Unter den Darstellern sehen wir neben dem bereits erwähnten Jude Law Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith und wir wissen auch, dass Nick Frost die Stimme eines Droiden übernehmen wird. Die Serie wurde von Jon Watts und Christopher Ford kreiert und wird am 3. Dezember auf Disney Plus Premiere feiern.