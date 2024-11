Star Wars: Skeleton Crew kommt früher als erwartet an

HQ

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse haben Disney und Lucasfilm angekündigt, dass Star Wars: Skeleton Crew etwas früher als erwartet debütieren wird. Anstatt am 4. Dezember zu debütieren, wird die Serie ihre ersten beiden Episoden nun am 2. Dezember (3. Dezember um 2:00 Uhr GMT / 3:00 Uhr MEZ für uns in Großbritannien und Europa) veröffentlichen, was bedeutet, dass wir in einer Woche in eine weit, weit entfernte Galaxie zurückkehren werden.

Aber das war noch nicht alles, was Disney über Skeleton Crew zu teilen hatte. Der Produktionsriese enthüllte die Liste der Regisseure, die mit der Serie verbunden sind, und wer bei welcher Episode Regie führt. Während das Wichtigste, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass Jon Watts und David Lowery mit jeweils zwei Episoden die meisten Credits haben, wird in der gesamten Staffel Bryce Dallas Howard wieder aufStar Wars dem Regiestuhl sitzen, während Jake Schreier, Lee Isaac Chung und The Daniels die achtteilige Staffel abrunden.

Star Wars: Skeleton Crew läuft vom 3. Dezember bis zum 14. Januar.