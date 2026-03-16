Star Wars: Maul - Shadow Lord Trailer teasert eine dunkle Rachegeschichte an

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Lucasfilm hat einen neuen Trailer für die kommende Zeichentrickserie Star Wars: Maul - Shadow Lord veröffentlicht, und er zeigt deutlich, dass der unerbittlichste ehemalige Sith-Lehrling der Galaxie seine Pläne für Macht – oder Rache – immer noch nicht aufgegeben hat.

Die Geschichte setzt nach den Ereignissen von Star Wars: The Clone Wars an und folgt Maul in den frühen Jahren des Aufstiegs des Galaktischen Imperiums. Hier befindet er sich in einer viel verletzlicheren Position als zuvor. Nach seiner brutalen Niederlage durch Darth Sidious hat er einen Großteil seines Einflusses verloren und ist gezwungen, im Schatten neu anzufangen, während das Imperium seinen Griff auf die Galaxie verstärkt.

Der Trailer gibt einen Einblick in das, was noch kommt, und deutet an, dass Maul sein Bestes tut, um ein neues kriminelles Netzwerk aufzubauen, während er seine Rache am Imperium plant. Die Serie wird von dem Star-Wars-Veteranen Dave Filoni geleitet, und Sam Witwer kehrt erneut zurück, um dem bösewichtischen Charakter seine Stimme zu verleihen.

Star Wars: Maul - Shadow Lord besteht aus zehn Episoden und feiert am 6. April Premiere auf Disney+, wobei die ersten beiden Episoden unmittelbar vor dem Rest wöchentlich erscheinen, bis zum Finale am Star Wars Day selbst, dem 4. Mai.

Freust du dich auf Shadow Lord?