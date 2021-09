Star Wars: KOTOR erweckt im November die Macht der Nintendo Switch

HQ

Als Aspyr Media vor zwei Wochen ein Remake zu Star Wars: The Old Republic ankündigte, waren viele alte Fans sehr aufgeregt. Heute Morgen wurde auf der Nintendo Direct ein Nintendo-Switch-Port des Originalspiels enthüllt, der am 11. November 2021 erscheinen soll. Inhaltliche Veränderungen solltet ihr nicht erwarten, doch der eine oder andere ungeduldige Fan kann damit vielleicht noch ein paar Stunden in Erinnerungen schwelgen. 12,49 Euro kostet das Spiel im Nintendo-Switch-eShop, unten seht ihr ein paar Screensots aus dieser neuen Version.