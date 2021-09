Aspyr Media bestätigt Star Wars: Knights of the Old Republic Remake offiziell für Playstation 5 und PC

Die gestrige Playstation-5-Präsentation begann mit der filmischen Ankündigung von Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, das bei Aspyr Media in Entwicklung ist. Das Studio hat zuvor die Wiederveröffentlichung von Star Wars: Republic Commando auf PS4 und Nintendo Switch überwacht und nun übernehmen sie für Lucasfilm ein neues Projekt. Ein Erscheinungsdatum gibt es nicht, doch im Playstation-Blog wird deutlich, dass in Zukunft weitere Plattformen (abgesehen vom PC) in den Genuss dieser Neuauflage kommen werden.

Sony schreibt selbst, dass der Titel "zum Start konsolenexklusiv für Playstation 5" ist und Ryan Treadwell, Lead Produer bei Aspyr Media, klärt im Interview nach der Präsentation: "Wir möchten diese ursprüngliche Geschichte ehren und sie heute für viele Spieler beeindruckend machen. In Bezug auf die Grafik haben wir die Möglichkeit, [das Spiel] auf einem viel höheren Niveau zu präsentieren, als es in der Vergangenheit möglich war."

Das originale Star Wars: Knights of the Old Republic wurde 2003 auf der Xbox veröffentlicht und es wird oft als einer der besten Star-Wars-Titel aller Zeiten angesehen. Dementsprechend haben sich die Leute gestern Abend auch gefreut, als Sony mit diesem Clip die Show eröffnete.