Star Wars Jedi: Survivor erscheint für PS4 und Xbox One

Respawn wiederholte immer wieder, dass Star Wars Jedi: Survivor nur für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen würde, weil sie die zusätzliche Leistung brauchten, um einige der Dinge zu tun, die sie wollten. Nicht gerade die ersten Entwickler, die das gesagt haben, und sie werden nicht die letzten sein, die kurz darauf etwas zu erklären haben.

Denn Electronic Arts hat heute Abend in der Telefonkonferenz enthüllt, dass Respawn damit begonnen hat, Star Wars Jedi: Survivor auf PS4 und Xbox One zu bringen. Es hört sich jedoch nicht so an, als würden wir diese Versionen dieses Jahr erhalten, da sich das talentierte Team in einem frühen Stadium der Portierung befindet.

Dies könnte bei einigen Spielern da draußen das Blut zum Kochen bringen, da das Spiel immer noch mit einigen technischen Problemen auf PC, PS5 und Xbox Series zu kämpfen hat, auch wenn einige ausgebügelt wurden, nachdem Ben in seiner Rezension darauf hingewiesen hatte. EA weiß das, was einer der Gründe ist, warum auf diese Ankündigung schnell die Zusicherung folgte, dass weitere Updates der PC-, PS5- und Xbox-Serienversionen kommen und dass diese oberste Priorität haben.

Es wird interessant sein zu sehen, ob dies bedeutet, dass Star Wars Jedi: Survivor ein merklich besseres Spiel ist, wenn wir anfangen, über das Spiel des Jahres zu sprechen und wie es auf Konsolen der letzten Generation abschneiden wird.