Star Wars: Galactic Racer wird eine physische Veröffentlichung bekommen

HQ

Da immer mehr Spiele ausschließlich digital erscheinen, wirkt es etwas nostalgisch, ein Videospiel mutig zu sehen, dass es in einer Box kommt, die man in den Händen halten kann und eine Disc braucht, die man in die Konsole legen muss. Heutzutage ist es vielleicht mehr Show als alles andere, mit Updates am ersten Tag und so weiter, aber es gibt immer noch ein Publikum für physische Spiele.

Star Wars: Galactic Racer weiß das, und Publisher Secret Mode und Plaion tun sich zusammen, um eine vollständige physische Veröffentlichung zu liefern. Plaion wird der globale physische Vertriebspartner für Star Wars: Galactic Racer sein und bereitet bereits seinen Start später in diesem Jahr vor.

"Wir freuen uns sehr, mit Secret Mode zusammenzuarbeiten, um Star Wars: Galactic Racer auf den globalen physischen Markt zu bringen", sagte Plaion-CEO Craig McNicol in einer Stellungnahme. "Die Sicherung des Mandats für den weltweiten physischen Vertrieb eines so spannenden Titels unterstreicht die Stärke unserer Einzelhandelsbeziehungen, unserer Expertenteams weltweit und unserer umfangreichen Erfahrung im Bereich der physischen Spiele. Wir verpflichten uns, Spielern überall erstklassige Produkte zu liefern und freuen uns auf einen starken globalen Markteinstieg."

Alison Fraser, Publishing commercial Director bei Secret Mode, ergänzte: "Wir bei Secret Mode freuen uns, Plaion als unseren vertrauenswürdigen physischen Vertriebspartner bekannt zu geben, um weltweit den Erfolg unseres kürzlich angekündigten Spiels Star Wars: Galactic Racer zu erzielen. Wir haben volles Vertrauen in ihre Erfahrung und Expertise und freuen uns darauf, gemeinsam dieses aufregende Rennspiel sowohl neuen als auch langjährigen Fans der beliebten Reihe zugänglich zu machen."

Star Wars: Galactic Racer erscheint 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.