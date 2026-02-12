Star Wars: Galactic Racer Trailer zeigt missbrauchte Grubendroiden, Bedrohungen mit Karbonit-Einfrieren und ein Startfenster

HQ

Das ist Podracing! Es ist schwer, irgendein Gameplay für Star Wars: Galactic Racer zu sehen, ohne das Bedürfnis zu verspüren, den ikonischen Satz von den Dächern zu rufen. Aber das aus gutem Grund, denn das neueste Gameplay scheint darauf hinzudeuten, dass Fuse Games das Gefühl intensiven Rennen im Star-Wars-Universum perfekt getroffen hat.

Der neueste Trailer zeigt noch eindrucksvolleres Gameplay und zeigt auch, wie einige der narrativen Elemente im Spiel funktionieren werden, darunter bewusstlose Piloten, die den Verstand verlieren, Grubendroiden missbrauchen und drohen, andere Piloten in Carbonite einzufrieren, und letztlich auch einige der atemberaubenden Schauplätze zu präsentieren.

Aber das war noch nicht alles. Der Trailer bestätigte außerdem, dass wir irgendwann 2026 Galactic Racer spielen werden. Wir haben noch kein festes Datum, aber wir wissen, dass es dieses Kalenderjahr ankommen soll.

Sieh dir unten den neuesten Einblick ins Gameplay an.