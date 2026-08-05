Star Wars: Episode IV – Ein neues Hope wird ins Walisische synchronisiert

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Im nächsten Jahr, 2027, feiert Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung sein 50-jähriges Jubiläum, was bedeutet, dass auch das ikonische Sci-Fi-Franchise dies tun wird. Obwohl Disney und Lucasfilm wahrscheinlich noch viel mehr für diesen großartigen Meilenstein geplant haben, ist eine Überraschung bereits bestätigt: Der Film, mit dem alles ins Rollen ging, wird eine komplett neue Sprachsynchronisation erhalten.

Wie am StarWars.com bestätigt wurde, wird A New Hope erstmals ins Walisische synchronisiert, wobei diese neue Version des legendären Films, die später in diesem Jahr am Weihnachtstag 2026 Premiere feiern soll und auf dem walisischen S4C und dessen Plattformen ausgestrahlt wird.

Die Synchronisation wird von S4C und der walisischen Regierung über Creative Wales produziert, und wir haben noch einige weitere interessante Details zum Projekt zu teilen, nämlich dass der Titel Star Wars: Gobaith Newydd heißen wird und einige der verschiedenen Synchronsprecher recht bekannte Namen aus dem Land sind.

Matthew Rhys wird Han Solo spielen, Rhys Ifans als Obi-Wan Kenobi, Aimee-Ffion Edwards als Prinzessin Leia, Mark Lewis als Darth Vader und Osian Morgan übernehmen die Aufgaben von Luke Skywalker. Zu diesen fünf kommen Llyr Ifans als C-3PO, Nia Roberts als Tante Beru, Richard Harrington als Großmoff Tarkin, Owain Arthur als Roter Anführer und Rhodri Meili als Goldener Anführer.

Mit dieser Infrastruktur muss man sich fragen, ob The Empire Strikes Back oder Die Rückkehr der Jedi-Ritter bald ähnliche Behandlungen erhalten werden.