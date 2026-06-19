Star Wars-, Der Hobbit- und Paddington-Alumni schließen sich der Besetzung von Fallout Staffel 3 an

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Da Fallout weiterhin einer der größten Erfolge von Prime Video ist, sehen wir immer mehr große Namen, die für die Serie auftauchen. In der dritten Staffel wurden drei neue Stars bestätigt, darunter Manny Jacinto, Emily Mortimer und Thomasin McKenzie.

Jacinto ist zuletzt für seine Rolle als The Stranger in der Star-Wars-Serie The Acolyte bekannt. Nach der Absetzung der Serie ist es schön, Jacinto wieder im Einsatz zu sehen. Mortimer hat in unzähligen bekannten Filmen und Fernsehserien mitgespielt, aber die Leute werden sie wahrscheinlich für ihre jüngste Rolle als neue Mrs. Brown in Paddington in Peru wiedererkennen. McKenzie ist vielleicht für ihre Rollen in Old, Jojo Rabbit und Last Night in Soho bekannt, hatte aber auch eine Rolle als Astrid in den Hobbit-Filmen.

Es ist unbekannt, wen diese drei spielen werden, wenn sie in The Wasteland ankommen, da Amazon diese Information im sozialen Beitrag zu ihrer Aufnahme nicht preisgegeben hat. Mit dem bevorstehenden Krieg in New Vegas ist es möglich, dass wir ein paar von ihnen als neue Schurken sehen oder vielleicht als praktische Assistenten, während Lucy und Maximus versuchen, die totale Zerstörung zu vermeiden, die durch den Konflikt zwischen der NCR und Caesars Legion ausgelöst wird.