Star Wars: Battlefront ist das meistverkaufte Star Wars-Spiel aller Zeiten in den USA

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Wie Sie wahrscheinlich wissen, war gestern der offizielle Star Wars Day (der vierte Mai), der wie üblich auf verschiedene Arten gefeiert wurde. Der Circana-Manager und Analyst Mat Piscatella wollte nicht ausgeschlossen werden, also nutzte er die Gelegenheit, den Tag zu markieren und eine spannende Enthüllung zu teilen.

Piscatella ist die Person mit dem absolut besten Verständnis für amerikanische Spieleverkäufe, und zu diesem Anlass enthüllte er, dass das 2015 Star Wars: Battlefront, entwickelt vom schwedischen Studio DICE, immer noch das meistverkaufte Star-Wars-Spiel aller Zeiten ist. Es wurde von Anfang an geliebt, während die aufwendigere Fortsetzung aufgrund einer Reihe fragwürdiger Entscheidungen von EA, wie etwa der Einbindung von Lootboxen und bestimmter "Pay-to-Win"-Mechaniken, deutlich schlechter abschnitt. Heute ist der zweite Teil jedoch viel beliebter, nachdem Dice die Fehler behoben hat, aber EA scheint es vorzuziehen, sie zu vergessen, und soweit wir wissen, spricht man nicht einmal von einem dritten Spiel.

Die Star Wars Jedi-Spiele gehören zu den meistverkauften Titeln der letzten Jahre und stellten Battlefront eine ernsthafte Herausforderung dar, haben es aber noch nicht ganz übertroffen, obwohl sowohl Star Wars Jedi: Fallen Order als auch Star Wars Jedi: Survivor ganz oben auf der Liste stehen.

Die vollständige Liste findest du unten in Pisctellas Bluesky-Beitrag, um zu sehen, welche die zehn meistverkauften Star-Wars-Spiele in den USA sind.