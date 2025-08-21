Star Trek: Voyager - Across the Unknown für Konsolen und PC angekündigt

Der Publisher Daedalic Entertainment und der Entwickler GameXcite haben Star Trek: Voyager - Across the Unknown enthüllt, ein Einzelspieler-Spiel, in dem die Spieler in die Rolle des Kapitäns des Raumschiffs U.S.S. Voyager schlüpfen. Das Spiel scheint der Prämisse der TV-Serie zu folgen, in der der Spieler die Aufgabe hat, die Voyager nach Hause zu führen, nachdem sie in einem entfernten Quadranten auf der anderen Seite der Galaxie gestrandet ist. Es wird jedoch auch "Was-wäre-wenn"-Szenarien geben, die von der ursprünglichen Handlung der Serie abweichen. Daedalic beschreibt das Projekt wie folgt:

"Star Trek Voyager: Across the Unknown spielt an Bord der U.S.S. Voyager und tief in den unerforschten Weiten des Delta-Quadranten und lädt die Spieler ein, die Reise des legendären Raumschiffs zurück zur Erde noch einmal zu erleben – und neu zu definieren. Das Spiel verbindet Erkundung, Schiffs- und Ressourcenmanagement, Roguelite-Elemente und sinnvolle Entscheidungen. Erlebe die Crew-Dynamik und einen frischen Blick auf ein geliebtes Sci-Fi-Universum – mit Was-wäre-wenn-Szenarien, die neue Möglichkeiten eröffnen."

Star Trek: Voyager - Across the Unknown ist für Playstation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC geplant, obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde. Einen ersten Trailer gibt es weiter unten.