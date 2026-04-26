Star Trek: Strange New Worlds Staffel 4 feiert diesen Sommer Premiere

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Paramount hat bestätigt, dass die vierte Staffel von Star Trek: Strange New Worlds am 23. Juli Premiere feiern wird, mit neuen Episoden, die wöchentlich bis Ende September ausgestrahlt werden. Mit anderen Worten: Es ist Zeit, dass wir alle Trekker (oder Trekkies) unsere Raumanzüge anziehen und uns auf Warpgeschwindigkeit vorbereiten.

Nach dem neuen Teaser, den Sie unten ansehen können, wird diese vierte Staffel einen etwas dunkleren und ernsteren Ton haben als zuvor. Allerdings wird sie auch mit ihren leicht schizophrenen, aber charmanten Konzepten weitergehen, die gelegentlich alles auf den Kopf stellen.

Es wird insgesamt zehn Episoden geben, und das wird vielen von uns einen guten Grund geben, sich der Spätsommersonne zu entziehen und der ebenso heißen Existenz des Weltraums zu entkommen.

Freust du dich auf die neue Staffel?