Star Trek: Legends wird in einem Monat nicht mehr spielbar sein

Ein weiteres Spiel geht wie der Dodo. Der Entwickler Tilting Point hat angekündigt, dass sein kosmisches Rollenspiel Star Trek: Legends nun im Sunset steht, mit einer offiziellen Schließung in weniger als einem Monat.

Wie in einem Steam-Beitrag bestätigt wurde, hat das Projekt seinen Sunseting-Prozess begonnen, wobei der nächste Schritt eine Entlistung aus den digitalen Stores am 20. August ist, alles bevor das Projekt bereits am 3. September vollständig offline genommen wird.

"Heute teilen wir die schwierige Nachricht mit, dass Star Trek: Legends den Sonnenuntergang haben wird.

"Im Rahmen dieses Prozesses wird Star Trek: Legends ab dem 20. August 2026 nicht mehr in digitalen Stores zum Download verfügbar sein. Spieler, die das Spiel bereits vor diesem Datum heruntergeladen haben, können bis zum 3. September 2026 weiterhin spielen, wenn das Spiel offiziell offline genommen wird und nicht mehr spielbar ist."

Zu dieser Entscheidung fügt Tilting Point hinzu: "Wir möchten jedem Spieler, der uns auf dieser Reise begleitet hat, aufrichtig danken. Ihre Unterstützung, Leidenschaft, Ihr Feedback und Ihr Engagement über die Jahre haben unserem Team die Welt bedeutet."

Es gibt keine Pläne, das Spiel im Offline-Zustand verfügbar zu machen, was bedeutet, dass du am 3. September keinen Zugriff mehr auf dieses Spiel haben wirst. Wenn du also unsicher warst, hast du etwa vier Wochen Zeit, es zu versuchen.