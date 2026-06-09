Star Fox Der Entwickler der Switch 2 hat es angekündigt, und es ist absolut nicht der, den man denkt

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Star Fox erscheint in nur zwei Wochen für die Nintendo Switch 2 und startet damit eine Reihe neu auf, die lange Zeit ruhte (zehn Jahre seit Star Fox Zero auf der Wii U), direkt nachdem Fox McCloud im Super Mario Galaxy-Film auftauchte. Dieses Remake des Nintendo 64-Klassikers wurde kurz im Nintendo Direct hervorgehoben, was bestätigt, dass nun eine Demo verfügbar ist.

Neben der Demo und dem neuen Gameplay wurde eine überraschende Ankündigung gemacht... von Velan Studios, einem amerikanischen Studio mit Sitz in New York, das sich als Entwickler hinter diesem Spiel bekannt gegeben hat. "Mit Nintendo zusammenzuarbeiten und Fox McCloud und sein Team auf die Nintendo Switch 2 zu bringen, ist wirklich eine Ehre."

Velan Studios, ehemaliger Vicarious Visions-Entwickler, hat mit Nintedo zusammengearbeitet

Damit haben wir nicht gerechnet: Star Fox wird nicht intern bei Nintendo entwickelt, sondern von einem wenig bekannten Drittanbieter-Studio, das jedoch eine Geschichte der Zusammenarbeit mit Nintendo hat. Gegründet von den Brüdern Guha Bala und Karthik Bala im Jahr 2016, beide auch Gründer von Vicarious Visions im Jahr 1991, entwickelte Velan Studios das ungewöhnliche Mario Kart Live: Home Circuit für die Nintendo Switch, eine Mischung aus Videospiel und Spielzeug (einem echten RC-Auto).

Velan steht außerdem hinter Knockout City, einem kurzlebigen Online-Mehrspielerspiel für Völkerball, das 2021 von Electronic Arts veröffentlicht wurde... die zwei Jahre später geschlossen wurde.

Davor arbeiteten die Bala-Brüder aus Vicarious Visions an der Skylanders-Reihe, und Karthik Bala trat sogar beim Nintendo Digital Event der E3 2015 auf, wo er über Bowser- und Donkey-Kong-Figuren sprach, die exklusiv für die Wii U-Version sind.

Von der Arbeit mit Crash Bandicoot und Spyro und allen möglichen Lizenzspielen in den 2000ern bis hin zum heutigen Reboot Star Fox für die Nintendo Switch 2 – eine beachtliche Geschichte für Guha Bala, Karthik Bala und die Leute bei Velan Studios!