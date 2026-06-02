Star Fox Nintendo Switch 2 Vorschau: 4 Dinge, die ich liebe, und 2, bei denen ich mir nicht sicher bin

HQ

Nicht einmal vor einem Monat zu relativer Überraschung angekündigt, da seine Existenz bereits zuvor geleakt war, aber dennoch ohne Vorankündigung und mit einem schockierenden Grafikstil vorgestellt wurde, wird das neue Star Fox für die Nintendo Switch 2 am 25. Juni erscheinen.

Davor, da es offenbar Verwirrung darüber gibt, was das ist, vor allem unter denen, die mit Nintendos 3D-Weltraum-Shooting-Arcade nicht vertraut sind, konnte ich mehr als eine Stunde mit einem scheinbar ziemlich fertigen Build verbringen, um sowohl das auszuprobieren, was ich kannte als auch liebte (ja, ich habe viele Wochenenden meiner Jugend damit verbracht, Medaillen auf dem Nintendo 64 zu jagen, und dann noch mehr 2011 auf dem 3DS), aber auch das, was an dieser Version völlig neu ist.

Denn ja, das ist ein Remake. Ein vollständiges Remake, wenn man so will, des Klassikers von 1997. Der dritte, der vierte des gleichen Spiels, fragen Sie sich vielleicht? Nun, ich verstehe die Frage und die Memes, denn der N64-Titel hat das SNES-Original bereits neu interpretiert und modernisiert, und es ist klar, dass der jüngste Teil, Wii U's fehlerhaftes Zero, ebenfalls auf denselben Grundlagen aufbaute. Aber um ganz ehrlich zu sein, ist das Switch-2-Spiel das, was ich als komplettes Remake bezeichnen würde, tatsächlich das erste, mit einer kompletten grafischen Überarbeitung, Steuerungsverbesserungen und dann einer Menge interessanter Ergänzungen, wobei der 3DS-Titel nur als Remaster dient.

Da das geklärt ist, gibt es hier mehrere Dinge, die mich vor Freude zum Barrel Roll gebracht haben, während ein paar andere bisher nicht so gut gelandet sind. Lasst uns loslegen!

Werbung:

HQ

1. Ich mag realistische Felle und ich bin kein Furry

Ich finde, es ist mutig und zollt den Puppen des SNES-Covers eine Hommage. Es unterscheidet dieses Spiel auch von allen anderen Teilen der Reihe und vom aktuellen The Super Mario Galaxy Movie. Ja, bei Fox ist es ausdrucksstärker und macht mehr Spaß, aber nach einer Stunde mit diesen neu gestalteten Freunden passt es zum ernsten, aber mit Schlagworten gefüllten Skript und dem, was sie damals mit den Low-Poly-Modellen vermitteln wollten. Wir retten die Galaxie, aber im coolen Stil. Sie sehen in ihren Cockpits besser aus als "in echt" während der Zwischensequenzen, da sie offensichtlich vierbeinigen Kämpfe haben, aber das realistische, pelzige Design passt gut zum Lylat Wars-Stil.

Und das passt auch zu meinem zweiten Punkt...

Werbung:

2. Es ist hübsch, aber fliegt es ziemlich ruhig?

Der pelzige, realistische Look passt auch besser zu den realistischeren Umgebungen. Nintendo hat eindeutig bis zu diesem Moment gewartet, um dieses und andere Titel (Ocarina of Time, du bist als Nächstes dran) komplett neu zu machen, damit der Sprung viel offensichtlicher wurde. Nach drei Generationen diskreterer Hardware-Updates ist jetzt die Zeit, etwas grafisches Flair zu zeigen.

Die meiste Zeit, als ich auf Corneria, Meteo und Sector Y gespielt habe, sah es wirklich so aus wie die Grafik, von der wir vor drei Jahrzehnten geträumt hatten. Geometrie, Reflexionen, Texturen, Licht, Effekte... Es ist ein wahr gewordener Traum für erfahrene Fans, mit Details, die besonders gut ankamen, wie das Betreten von Corneria City, fast nachts dunkel wegen Krieg und Rauch, oder das Schießen auf Bäume und das Ausbrechen von Feuer.

Allerdings hat mich das verschneite Fichina nicht besonders beeindruckt, und im Battle Mode (beide im All-Range-Modus) hatte ich das Gefühl, dass das Spiel etwas zu kämpfen hatte. Es wird interessant sein zu sehen, ob sie im finalen Build stabile 60 fps hält, denn die flüssigere Bildrate sorgt bereits für ein flüssigeres und schwindelerregenderes Erlebnis.

Ich habe unfreiwillig ein paar Zwischensequenzen übersprungen, weil ich den aufgeladenen Laser behalten wollte (indem ich die A-Taste immer gedrückt hielt) – alte Gewohnheiten sterben schwer!

3. Koop-Modus und viele Steuerungen – ist das eine Falle?

Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, versehentlich intelligente Bomben zu werfen, als wären sie unendlich, wegen des angepassten Standard-Steuerungsschemas. Es folgt dem natürlicheren Ansatz von Zelda: Breath of the Wild oder Donkey Kong Bananza, bei dem X "hoch" oder "vorwärts" und B "runter" oder "rückwärts" steht, also Boost bzw. Bremsen. Das ist okay, verständlich und tatsächlich anpassbar, aber es dauert eine Weile, wenn man von der klassischen Kartierung kommt, und macht das Zielsuchende Bomben umso komplizierter (weil Y ziemlich unerreichbar ist, wenn man A hält, oder?). Außerdem haben Salto und U-Turn jetzt einfache Hoch- und Runter-Abkürzungen auf dem Steuerkreuz statt der analogen Kombinationen von früher.

Das heißt aber nicht, dass der eigentliche Game Changer der Mausmodus ist. Ich durfte es nur im kooperativen Spiel spielen, wobei ein anderer Spieler den Arwing steuerte und ich zielte. Der Koop-Modus war interessanter, als ich erwartet hatte, da es sich sehr Star Wars anfühlte, wobei ein Spieler das Schiff und der andere den "Turm" steuerte – ständige Kommunikation nötig, wie das, was auf der Wii U versucht wurde.

Und obwohl ich mich darauf freue, beides alleine zu machen, reichte es, um zu sehen, wie einfach es wird, viele weitere Feinde zu besiegen. Eine willkommene neue Funktion ist der Statistikbildschirm nach der Mission, der Zeit, ausgeschaltete Gegner, Schaden, Schüsse usw. anzeigt. Meine/unsere Genauigkeit stieg von 17 % auf 28 %, als wir von normalem Stickcursor auf Maussteuerung umgestiegen sind, und der spürbare Unterschied ist sogar noch größer.

Das wird sowohl den kompetitiven Mehrspielermodus als auch den High-Score-Jagd im Einzelspielermodus betreffen, was mich auf...

Landmaster und Blue Marine. Gerüchten zufolge hat Slippy Toad den Blue Marine gebaut, indem er Teile mit Kaugummi zusammengeklebt hat...

4. Die große Frage: Medaillen und Herausforderungen

Medaillen sind zurück, und die gleichen Tricks, mit denen du früher mehr Gegner erscheinen ließest, sind hier erhalten. Die neue Zielmethode macht es jedoch deutlich einfacher, sodass meine 212 Treffer in Corneria nicht mehr so anspruchsvoll sein werden. Weniger so, wenn man Levels kooperativ mit einem anderen Profispieler angeht, oder?

Sowohl Medaillen als auch neue Herausforderungen werden angezeigt, sobald ein Planet abgeschlossen wurde, daher müssen wir überprüfen, wie sie diesen entscheidenden Aspekt gehandhabt haben, da es nun verschiedene Steuerungstypen und Spielerkombinationen gibt. Meiner Meinung nach sollten traditionelle Medaillen für die gleichen Punktzahlen erhalten bleiben, während zusätzliche Herausforderungen und Belohnungen für Maus oder Koop klar unterschieden werden sollten. Die zusätzlichen Ziele und Werte sind ohnehin mehr als willkommen für ein vollständigeres Arcade-Erlebnis.

Um die Genauigkeit zu verstehen, stell dir vor, du schießt ständig herum, nicht nur beim Zielen.

5. Ich gebe zu, ich bin überrascht vom überarbeiteten Kampfmodus, aber wird er halten?

Das hatte ich nicht erwartet, dass es mich beeindruckt. Wann immer wir GoldenEye und Mario Kart ausgeschöpft hatten, verbrachte ich viele Stunden mit drei Klassenkameraden im Luftkampf auf einem 14-Zoll-CRTV, aufgeteilt in vier Teilen mit 15 fps im knappen Multiplayer von Star Fox 64, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, 30 Jahre später wieder online zu gehen, egal wie moderne Grafik, Netcode und Vollbild.

Allerdings hat mir ehrlich gesagt gefallen, was sie hier versuchen – mit Modifikatoren, Power-ups und modernen Squad-gegen-Squad-Zielen. In meiner Mehrspielerzeit war ich Wolf O'Donnell vom Star Wolf Team, und da Andross' Feind mein Feind ist, habe ich befriedigend selbstbewusste kleine Freaks wie Fox McCloud und Slippy Toad besiegt, während ich die Zone eroberte. Ich habe Näherungsminen abgeworfen, Lenkraketen abgefeuert, einen speziellen Laser gestrahlt oder bin mit einem zusätzlichen Schild sicher geblieben, und das könnte kurz nach der Veröffentlichung wettbewerbsfähig werden.

Das Problem? Nur drei Karten: Corneria (Bucht), Fichina, Sektor Y. Ich erwarte fest, dass Nintendo mehr veröffentlicht und vermarktet, wenn es Interesse weckt, aber vorerst bleibt es seltsamerweise ein Versprechen und kein Verkaufsargument am ersten Tag.

6. Die Andross steckt im Detail

Ein allgemeines Gefühl, das ich hatte, das zu keinem bestimmten Aspekt gehört, ist die Liebe zum Detail und wie das sowohl den Fanservice als auch das Interesse der Neulinge fördert. Der vom Chor durchdrungene, orchestrierte Soundtrack lässt einen wieder von Kondos besten Werken bewegen. Die alberne, aber stark umgesetzte Avatar-Kamerafunktion sehe ich schon in zukünftigen Mehrspieler-Spielen. Das subtile HD Rumble 2 ehrt für viele die allerersten guten Vibrationen im Gaming. Die hinzugefügte Hintergrundgeschichte mit den erweiterten Zwischensequenzen und den Zwischensequenzen während der Mission sowie dem überarbeiteten Drehbuch.

Das zielt direkt auf die Herzen derjenigen von uns, die Star Fox in den 90ern gespielt haben, kann aber zum Einstiegspunkt für neue Generationen werden, während dabei die Seele und Persönlichkeit des Originals bewahrt wird, ohne den Film ansehen zu müssen. Ich werde meine Zweifel überprüfen, und wenn alle Systeme im kompletten Spiel funktionieren, werde ich es wahrscheinlich immer wieder spielen.