Star Citizen: Update 3.10 ist "ein bedeutender Schritt in Richtung unserer endgültigen Vision"

Star Citizen wurde auf die Spielversion 3.10 aktualisiert. Die Änderungen werden in einem Update mit dem Namen "Flight & Fight" zusammengefasst, das eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen für den Space-Shooter von CI Games bietet. Unter anderem ist es ab sofort möglich, die Effizienz der Raumschifftriebwerke im Blick zu behalten und aerodynamische Schiffsoberflächen zu installieren. Beide Dinge versprechen ein charaktervolleres und realistischeres Erlebnis hinter dem Steuerknüppel, die "durch wesentliche Verbesserungen an den installierten Waffen- und Geschützsystemen ergänzt" werden, so Cloud Imperium Games. Das soll die Weltraumkämpfe in Star Citizen stärken.

"Die [...] Einführung des Alpha-Updates 3.10: 'Flight & Fight' ist ein wichtiger Schritt in Richtung unserer endgültigen Vision für Star Citizen", schrieb Roberts. "Die Verbesserungen an Flug- und Kampfsystemen sind nur der Anfang der fortlaufenden Überarbeitungen, die wir mit Hilfe unserer Community im Laufe der Zeit wiederholen wollen. Sie stehen für unser kontinuierliches Engagement, aussagekräftige Updates bereitzustellen, die das Star-Citizen-Erlebnis verbessern."

Diese Aussage folgt den Kommentaren unzufriedener Fans, die sich konkretere Updates gewünscht haben. Wer genauere Informationen zum Projekt und der neuen Spielversion 3.10 wünscht, den verweisen wir zu den Patch-Notizen. Das Weltraumspiel finanziert sich seit Jahren durch Crowdfunding und es hat sich seit der Early-Access-Entwicklung in verschiedene Richtungen ausgebreitet.