Squadron 42: Vages Entwickler-Update ist nicht das, was sich Spieler erhoffen

Vor einer Weile wurde angenommen, dass die ehrgeizige Einzelspielerkomponente von Star Citizen, Squadron 42, mit großartigen Schauspielern wie Gary Oldman und Mark Hamill noch in 2020 in die Beta gehen sollte. Doch wie man das bei Cloud Imperium Games mittlerweile kennt, wurde irgendwann klar, dass dieser Zeitplan nicht eingehalten werden konnte. Die Roadmap des Entwicklers verschiebt sich stetig und Meldungen über ausstehende Updates stauen sich auf. Die Entwickler haben nun jedoch ein Update zu ihren Zukunftsplänen veröffentlicht, in dem sie Besserung loben.

Dort räumt das Team Versäumnisse ein und beschreibt entsprechende Kursänderungen. Die Kommunikation der Entwickler soll greifbarer, transparenter und verständlicher werden, das ist die Kernaussage des Blogs. Leider ist das schon alles, was sie zu sagen haben, denn Updates zum Inhalt des Spiels gab es nicht. Die Menschen, die seit Jahren viele tausende Euro in Star Citizen pumpen, haben das im Kommentarbereich nicht mit besonders viel Humor aufgenommen...