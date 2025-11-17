S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PS5)

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist jetzt für PlayStation 5 erhältlich, genau ein Jahr nachdem es auf Xbox Series X/S und PC erschienen ist. Das Spiel wurde von der ukrainischen GSC Game World entwickelt und die Entwicklung war aufgrund einer Pandemie und nicht zuletzt der russischen Invasion der Ukraine äußerst problematisch, was dazu führte, dass große Teile des Teams fliehen mussten und andere an der Front gegen die Russen kämpfen mussten.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl hatte bei seiner Veröffentlichung im letzten Jahr zahlreiche technische Probleme – Teile des Spiels waren nahezu unspielbar. Seitdem arbeitet GSC Game World unermüdlich und das Spiel wurde mehrfach aktualisiert und tausende Fehler wurden behoben. Jetzt, ein Jahr nach seiner Veröffentlichung, sieht das Spiel viel besser aus als je zuvor.

Am Veröffentlichungstag wird die PlayStation-5-Version von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl auf dem gleichen Niveau wie die Xbox Series X/S- und PC-Versionen sein, was bedeutet, dass das Spiel bei der Veröffentlichung für PlayStation 5 in Version 1.7 sein wird. Diese Rezension konzentriert sich hauptsächlich auf die PlayStation-5-Version – und du kannst auch unsere Rezension der PC-Version vom letzten Jahr lesen, wenn du noch mehr Details möchtest.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist ein düsteres Spiel. Es ist eine Kombination aus einem Ego-Shooter, einem Horrorspiel und einer immersiven Simulation – das ist kein Run-and-Gun-Shooter. Das Gebiet liegt in der Stilllegungszone rund um das geschlossene Tschernobyl-Kraftwerk und ist voller schrecklich mutierter Kreaturen, tödlicher Strahlung, seltsamer Energieentladungen und mysteriöser "Anomalien", die niemand wirklich erklären kann. Es ist eine Welt, die ständig versucht, dich zu töten, und es gibt einen ständigen Mangel an Munition, Nahrung und allgemeine Ressourcen. An einem Ort wie diesem zu überleben erfordert eine Kombination aus Geduld und strategischem Denken – und auch ein wenig Zynismus.

GSC Game World hat eine fantastisch atmosphärische Welt geschaffen, die trotz ihrer brutalen und trostlosen Natur wunderbar zu erkunden ist. Man kann nicht anders, als zu denken, dass, wenn die Entwickler Inspiration dafür brauchten, wie eine zerstörte Zivilisation aussehen könnte, sie wahrscheinlich einfach aus ihren eigenen Fenstern schauen mussten. Das macht alles ein bisschen unheimlicher und realer.

Die Geschichte ist eine weitere der großen Stärken des Spiels. Im Gegensatz zum ersten Spiel werden jetzt auch alle Dialoge auf Englisch aufgenommen, aber man kann weiterhin mit der Originalsprache auf Ukrain spielen. Die Sprachausgabe ist von etwas unterschiedlicher Qualität, aber die Erzählung ist dennoch stark, besonders wenn man mit ukrainischer Sprache spielt. Die Hauptmissionen treiben die Geschichte voran, während die exzellenten Nebenmissionen Geschichten erzählen, die diesem düsteren Universum eine zusätzliche Tiefe verleihen. Sie werden sehr empfohlen.

Wie bereits erwähnt, ist die PlayStation-5-Version von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in V1.7 vergleichbar mit den anderen Versionen, die seit November letzten Jahres erschienen sind. Das bedeutet, dass es jetzt vier Schwierigkeitsgrade gibt, und der neue Master-Schwierigkeitsgrad macht das Spiel noch brutaler und herausfordernder. Mutanten und NPCs in Master sind viel aggressiver, Strahlung, Hunger und Schlafmangel können viel schneller töten und es gibt noch weniger Ressourcen als zuvor – und Händler denken, sie sitzen auf Gold, weil sie viel höhere Bezahlung für ihre Waren wollen. Das Spiel speichert auch viel seltener – oft nur, wenn man einen Hub verlässt, daher muss man in der gefährlichen Welt wirklich vorsichtig sein.

Die anderen drei Schwierigkeitsgrade, Rookie, Stalker und Veteran, können jetzt im Expeditionsmodus gespielt werden, was bedeutet, dass dein Spiel auf die gleiche begrenzte Weise speichert wie im neuen Master-Schwierigkeitsgrad, aber der Schwierigkeitsgrad bleibt bei Rookie, Stalker und Veteran.

Das Gameplay wurde auch in mehreren Bereichen angepasst, zum Beispiel haben Gegner Schwierigkeiten, dich zu sehen, wenn sie sich im hohen Gras verstecken, und sowohl Mutanten als auch NPCs flankieren nun intelligenter und können sich ebenfalls aus dem Kampf zurückziehen, wenn sie das Gefühl haben, ihre Überlebenschancen schwinden. Der Ausrüstungsbereich deines Inventars wurde neu gestaltet und viele weitere Anpassungen wurden in dieser Version 1.7 vorgenommen, die für alle Versionen des Spiels gelten.

Wie zu Beginn erwähnt, sieht S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl deutlich besser aus als bei der Veröffentlichung, und PlayStation-5-Spieler müssen sich keine Sorgen machen, in dieses Spiel einzutauchen, da sie riskieren, ein Spiel mit Bugs zu bekommen. Es gibt immer noch Einblicke in die Bugs der Vergangenheit, aber wir haben nichts Schlimmeres erlebt als in anderen Spielen dieser Größe und dieses Umfangs. Es gibt also keinen Grund zur Sorge, wenn du den Mut hast, dieses Spiel auszuprobieren.

Die Grafik in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kann von wirklich schön reichen, zum Beispiel wenn schwarze Gewitterwolken über das Land ziehen, bis hin zu eher mittelmäßig, typischerweise wenn man drinnen ist. Wir haben das Spiel auf der PlayStation 5 Pro getestet und keine besorgniserregenden technischen Probleme mit der Grafik festgestellt. Wenn du sowohl auf PlayStation 5 als auch PlayStation Pro spielst, hast du zwei grafische Einstellungen. Auf der PlayStation 5 hast du Performance (1440p/60fps) und Quality (4K/30fps), während du auf der PlayStation 5 Pro 4K in beiden Einstellungen hast, aber immer noch mit 60fps Performance bzw. 30fps in Quality. Beide Versionen bieten PS5-spezifische Funktionen wie haptisches Feedback, adaptive Trigger und weitere Funktionen.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist in besserem Zustand als je zuvor. Man wird gleichzeitig in eine schöne und hässliche Welt geworfen, und es ist eine Welt voller Geheimnisse und Gefahren überall. Das Gameplay erfordert Überlegung, Strategie und ein wenig Zynismus, wenn man überleben will, und es ist kein Spiel, in dem man wild schießt. Diese Strategie wird ohnehin nicht lange funktionieren.

Viele Leute haben jahrelang auf dieses Spiel gewartet – umso enttäuschender war es, dass es bei seiner Veröffentlichung letztes Jahr in ziemlich schlechtem Zustand war. Aber es war verständlich und leicht zu vergeben. Deshalb ist es großartig, dass GSC Game World weiterhin unermüdlich an dem Spiel arbeiten kann und dass es nun in dem Zustand ist, den man erwartet – und jetzt können PlayStation-Spieler mitmachen. Es kann sich manchmal altmodisch und etwas starr anfühlen, aber es ist auch ein Spiel, das sich in deinem Gedächtnis eingebrannt hat. Es ist brutal und schön zugleich, und GSC Game World hat nun einen würdigen Nachfolger des Originals von 2007.