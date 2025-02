Square Enix sprach über ein 3D-Remake von Dragon Quest III

HQ

Im November sahen wir die Veröffentlichung des Dragon Quest III HD-2D Remake, aber hinter den Kulissen hatte Square Enix tatsächlich ein 3D-Remake in Betracht gezogen. Sie entschieden sich schließlich dagegen, weil sie befürchteten, dass es das Gefühl des Originalspiels zu sehr verändern würde.

"Zuerst gab es Gespräche darüber, das Spiel in 3D zu machen, aber wenn wir ein Famicom-Spiel in 3D umsetzen, verändert das auch das Spielgefühl erheblich. Durch die Verwendung von HD-2D können wir stattdessen die Erinnerungen an das Original wieder aufleben lassen, ohne das Spiel selbst zu verändern", sagte der Schöpfer des Spiels, Yuji Horii, in einem Interview mit dem japanischen Magazin Nintendo Dream (übersetzt von Nintendo Everything).

Die Dragon Quest III HD-2D Remake erwies sich als Hit und verkaufte sich innerhalb von nur drei Wochen zwei Millionen Mal.

Was denkst du – hätte eine 3D-Version funktioniert oder war HD-2D die richtige Wahl?