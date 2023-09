Square Enix schränkt den VPN-Zugriff auf Final Fantasy VII: Ever Crisis ein

HQ

Mit zwei Millionen registrierten Spielern weltweit, bevor Final Fantasy VII: Ever Crisis überhaupt offiziell veröffentlicht wurde, ist der Erfolg des iOS- und Android-Titels vorerst gesichert. Aber es kann immer noch bestimmte Aspekte geben, wie Spieler mit den Inhalten interagieren, die in Zukunft verfeinert werden müssen, da die Server des Spiels in Japan rauchen, und es ist wegen des VPN-Zugangs, dass Square Enix im Keim ersticken wird.

In einer Nachricht auf X hat das offizielle japanische Konto des Spiels berichtet, dass der VPN-Zugang zum Spiel wegen Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen gesperrt wurde. Infolgedessen können Spieler, die nicht physisch mit einem Netzwerk im Land verbunden sind, nicht auf die Server des Spiels zugreifen.

Der VPN-Zugang kommt zustande, weil das Spiel im Grunde noch nicht in allen Regionen veröffentlicht wurde und die Lokalisierung des Spiels durch die Region bestimmt wird, von der aus Sie spielen. Es gibt viele Benutzer, die nun darauf warten müssen, dass das Spiel in weiteren Gebieten veröffentlicht wird und die ursprünglichen Sprachoptionen integriert werden.

Haben Sie Final Fantasy VII: Ever Crisis ausprobiert? Wenn nicht, können Sie sich unsere Vorschau während unserer Zeit bei SGF vorab ansehen.

