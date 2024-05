Square Enix scheint seine PlayStation-Strategie für Exklusivtitel zu beenden

HQ

Auch wenn Square Enix viele Spiele vor allem für den PC, aber auch für Switch und Xbox veröffentlicht hat, besteht kein Zweifel, dass PlayStation die meisten Titel und vor allem die größten (wie Final Fantasy XVI und Final Fantasy VII: Rebirth erhalten hat, die nur für PlayStation 5 verfügbar sind.

Aber es scheint, dass diese Strategie jetzt aufgegeben wird und wir uns in Zukunft darauf freuen können, die Spiele des Unternehmens auf vielen weiteren Formaten zu genießen. Square Enix hat eine neue Strategie für die Zukunft vorgestellt, in der sie angeben, dass sie nun "die Kundenkontaktpunkte stärken" werden, und dies ist etwas, das sie erreichen wollen, indem sie "aggressiv eine Multiplattform-Strategie verfolgen, die Nintendo-Plattformen, PlayStation, Xbox und PCs umfasst".

Square Enix hatte in den letzten Jahren Schwierigkeiten, seine Verkaufsziele mit seinen Spielen zu erreichen, wobei unter anderem Forspoken (nur für PC und PlayStation 5 veröffentlicht) und der bereits erwähnte PlayStation 5-Exklusivtitel Final Fantasy VII: Rebirth schlechter als erwartet abgeschnitten haben. Indem sie sich in Zukunft auf mehr Formate konzentrieren, wollen sie "ein Umfeld schaffen, in dem mehr Kunden unsere Titel in Bezug auf große Franchises und AAA-Titel, einschließlich Katalogtitel, genießen können".

Kurz gesagt, es scheint, dass in Zukunft viel mehr Menschen die Chance haben werden, die beliebte Spieleserie des Unternehmens zu genießen.