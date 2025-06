Square Enix kündigt den Krimi Killer In an

Square Enix hatte bei Summer Game Fest etwas Neues zu verkünden, nämlich einen Titel namens Killer In, der von Tactic Studios entwickelt wurde. Sie bezeichnen es als "Krimi-Actionspiel" mit einem asymmetrischen Aufbau mit Mördern (genannt Wolfs ) und Überlebenden (genannt Lambs ) - nur dass man nicht weiß, wer die Mörder sind.

Bevor Sie denken, dass sich das nach Among Us anhört, ist dies im Grunde ein Actionspiel, in dem die Menschen kein Verlangen haben, ermordet zu werden, und sich verteidigen können. Du musst auch Hinweise darauf sammeln, was passiert, und es ist am besten, sich deiner Fakten sicher zu sein, denn falsche Vermutungen werden streng mit dem Tod bestraft.

Darüber hinaus hast du eine ganze Reihe von Optionen, wie z.B. deine Ausrüstung aufzurüsten, die Sachen anderer Leute zu stehlen, Fallen aufzustellen und vieles mehr. Es stehen auch über 20 Charaktere zur Auswahl, jeder mit einzigartigen Eigenschaften, wie z. B. ein scharfschießendes Cowgirl, ein Otaku, der besser darin ist, Hinweise zu enthüllen, ein Dieb, der leichter zu stehlen hat, und ein Pirat, der halbwegs resistent gegen Gift ist.

Als Killer musst du Beweise für deine Missetaten beseitigen und dich überzeugend verhalten, wenn sich die Spieler auf neutralem Boden in der Lobby des Spiels treffen, wo kein Töten erlaubt ist. Alle Opfer, die du tötest, haben Hinweise, die dem anderen Team helfen, dich zu entlarven.

Die Überlebenden müssen versuchen, alle Mörder zu töten und dann zu entkommen, was leichter gesagt als getan scheint.

Killer In ist derzeit nur für PC angekündigt, und eine Beta für Steam ist für in nicht allzu ferner Zukunft geplant.