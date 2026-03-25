Square Enix führt Metacritics Publisher-Rankings 2026 an

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Es ist die Jahreszeit, in der Metacritic Unmengen an Informationen darüber sammelt, wie die jeweiligen Videospiel-Publisher im letzten Kalenderjahr abgeschnitten haben. Die Daten werden erhoben, indem der durchschnittliche Metascore über alle von einem Publisher veröffentlichten Spiele berücksichtigt wird, zusätzlich zu den insgesamt veröffentlichten Spielen und wie viele davon als "Großartige" Spiele (Metascore von 90 oder höher), "Schlecht" (49 oder weniger) oder "Gut" (mindestens eine Punktzahl von 75) eingestuft werden. Zu diesem Zweck hat trotz Sega-Chartspitze 2025 ein anderer japanischer Publisher diesmal die Crème de la Crème der Crème Klasse geschafft.

Square Enix hat mit einer Gesamtpunktzahl von 330,5 Punkten die Spitze erzielt, was größtenteils darauf zurückzuführen ist, dass neun veröffentlichte Produkte mindestens als gut gelten, und eines davon ist ebenfalls ein großartiges Projekt, nämlich Final Fantasy VII: Rebirth auf dem PC.

Metacritic spricht auf Square Enix als Chartspitze ein: "Der japanische Publisher Square Enix belegte zum allerersten Mal in unseren 16 Jahren Zusammenstellung dieser Rankings Platz #1 und erhielt für jede seiner Veröffentlichungen 2025 positive Bewertungen und steigerte seinen durchschnittlichen Metascore um fünf Punkte im Vergleich zum Vorjahr. Eine Vielzahl von Final Fantasy- und Dragon Quest-Titeln erzielte im letzten Jahr (und auch Anfang 2026) hohe Werte beim Verlag, während selbst die "schlechteste" Veröffentlichung von 2025, SaGa Frontier 2 Remastered, von Kritikern gelobt wurde."

Was den Rest der Top Ten betrifft, kannst du diese Informationen unten sehen: Die wichtigsten Namen, die es nicht in die Top Ten geschafft haben, sind Ubisoft (11. Platz), Nintendo (12. Platz), Sony (21. Platz) und Bandai Namco (24. Platz).



Square Enix – 330,5 Punkte

Gamirror Games – 322,4 Punkte

Capcom – 322,2 Punkte

Thunderful – 306,8 Punkte

Microsoft – 305,7 Punkte

Take-Two Interaktiv – 304,0 Punkte

Sega – 303,9 Punkte

Elektronische Kunst – 302,9 Punkte

Dotemu – 302,2 Punkte

Rohe Wut – 301,0 Punkte



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