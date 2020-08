Square Enix feiert fünf Millionen Verkäufe von Final Fantasy VII: Remake

Wir bei Gamereactor lieben Final Fantasy VII: Remake für das, was es geworden ist. Den ersten Teil dieses epischen Abenteuers nach all den Jahren in modernem Glanze erleben zu können, das war eine der besten Spielerlebnisse des bisherigen Jahres. Am Freitag haben wir erfahren, dass das Spiel bislang über 5 Millionen Exemplare ausgeliefert hat. Die Premiere fand Anfang April statt, vor fast vier Monaten also. Square Enix freut sich auch über den honen Andrang bei den digitalen Verkäufe - sie bezeichnen Final Fantasy VII: Remake als das meistverkaufte digitale Playstation-Spiel aller Zeiten. Der zweite Teil dieses Spiels ist bereits in Entwicklung, allerdings werden wir sicher noch eine Weile darauf warten müssen.

