Spotify übertrifft die Erwartungen an Abonnenten, Nutzer und Einnahmen

Spotify hat in einem offiziellen Nachrichtenbericht bekannt gegeben, dass das Geschäft gut läuft.

Kurz gesagt: Spotify hat seine Nutzerschaft im Vergleich zum Vorjahr um 11 % gesteigert und mit 751 Millionen aktiven Nutzern einen Rekord erreicht, von denen 290 Millionen Premium-Abonnenten sind. Dies, zusammen mit den anderen Aktivitäten, führt zu einem Umsatz von 4,5 Milliarden Euro, einer Bruttomarge von über 33 % und einem operativen Gewinn von 701 Millionen Euro.

Spotify hat sein Geschäft erweitert, um Hörbücher in der Premium-Kategorie in mehr Ländern einzubeziehen und der App neue Funktionen hinzugefügt.

Trotz Kritik an der Bezahlung pro Song schreibt Spotify, dass sie Künstlern 2025 mehr als 11 Milliarden Dollar bezahlt haben und behaupten, dass sie realen Veranstaltungsorten geholfen haben, mit Fans in Kontakt zu treten, wodurch mehr als eine volle Milliarde Dollar an Ticketverkäufen erzielt wurde.