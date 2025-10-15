Splinter Cell: Deathwatch für eine zweite Saison verlängert

HQ

Es wurde nun bestätigt, dass Fisher und seine Freunde für eine zweite Staffel glorreicher Spionage-Action zurückkehren werden. Ja, Splinter Cell: Deathwatch wird nur wenige Tage nach der Premiere fortgesetzt - was auf viel Vertrauen von Netflix und den Produzenten hindeutet. Die Ankündigung erfolgte heute, als Showrunner Derek Kolstad enthüllte, dass die Produktion für eine zweite Staffel bereits im Gange ist. Das verspricht ein größeres Zielfernrohr und noch intelligentere, rasantere Action.

Kolstad sagte:

"Wir haben eine zweite Staffel vor uns. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum. Und da ich neu in der Animation bin, weiß ich, wie lange es dauert. Aber wir sind voll in der Vorproduktion und alle sind super gespannt, wohin wir als nächstes gehen."

Splinter Cell: Deathwatch wird derzeit auf Netflix gestreamt und wenn Sie unsere Rezension noch nicht gelesen haben, finden Sie sie hier.