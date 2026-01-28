Splatoon 3 Version 11.0.0 erscheint diesen Donnerstag und bringt große Veränderungen mit sich

HQ

Splatoon 3 ist eines der unterhaltsamsten Spiele, die man online auf der Nintendo Switch und der Nintendo Switch 2 spielen kann, und nun wird der Spaß mit Update 11.0.0 für den Tintenschießer auf ein neues Level gehoben. Obwohl dieses Update zunächst darauf ausgerichtet schien, Fehler zu beheben, ist es mit neuen Funktionen ausgestattet. Schauen wir uns die Patchnotes an, um mehr über all diese Änderungen zu erfahren:

Splatoon 3 ver 11.0.0

Änderungen am Mehrspielermodus



Spieler erhalten nun eine Flow-Aura, wenn sie im Kampf gut abschneiden, zum Beispiel wenn sie Gegner innerhalb kurzer Zeit hintereinander besiegen.



Die Flow-Aura hält nur kurze Zeit an. Solange die Flow-Aura eines Spielers bestehen bleibt, wird ihre Dauer leicht verlängert, sobald er einen Gegner besiegt oder seine Teamkameraden einen beschädigten Gegner besiegen. Wenn ein Spieler eine Flow-Aura erhält oder die Dauer seiner Flow-Aura verlängert, wird der Boden zu Füßen dieses Spielers mit seiner Farbe bemalt. Solange eine Flow-Aura bestehen bleibt, werden die Fähigkeiten Run Speed, Swim Speed, Ink Resistance Up und Intensify Action angewendet. Wenn man während der Kämpfe ständig Assists mit seinen Verbündeten bekommt oder Territorium tuscht, ist es wahrscheinlicher, dass man beim Besiegen von Gegnern eine Flow-Aura erhältt. Wenn ein Verbündeter oder Gegner Schaden erlitten hat, wird nun die ungefähre verbleibende Gesundheit dieses Spielers angezeigt.



Die verbleibende Gesundheit der Gegner wird unmittelbar nach dem Schaden für etwa drei Sekunden angezeigt. Wenn der Hauptteil des Körpers eines Gegners nicht sichtbar ist, etwa wenn er sich hinter Gelände befindet oder in Tinte schwimmt, wird seine verbleibende Gesundheit nicht angezeigt.



Wenn Dinge wie Thermal Ink oder der Point Sensor die Position eines Gegners offenbaren, wird dessen verbleibende Gesundheit angezeigt, auch wenn der Spieler sie nicht sehen kann. Die Größe der Kollisionserkennung für Spieler in Schwimmform leicht reduziert, um es den Angriffen der Gegner schwerer zu machen, zu treffen. Die Größe der Kollisionserkennung für die Angriffe jeder Hauptwaffe wurde erweitert, um es einfacher zu machen, Gegner mit Angriffen zu treffen. Außerdem wurde so gestaltet, dass je kürzer die Flugdistanz der Waffe ist, desto größer wird die Größe der Kollisionserkennung. Wenn man versucht, mit Super-Sprung eine lange Distanz zu springen, während die Fähigkeit Schleichsprung ausgerüstet ist, erhöht sich die Sprungzeit je nach Entfernung um bis zu eine Sekunde.



Beim Springen von der Nähe der Basis des Spielers zu weiter einsteigenden Teilen oder umgekehrt erhöht sich die Sprungzeit je nach Entfernung. Die Erhöhung wird auf die Zeit angewandt, die durch die Luft geflogen wird. Das ändert nichts an der Zeit, die am Boden für die Vorbereitung auf den Super Jump verbracht wird. Ich habe die Größe des Kreises, der den Explosionsradius des Reefslider anzeigt, auf den Radius des Bereichs angepasst, der 220,0 Schaden verursacht, statt auf den eingezeichneten Radius. Die Spezifikationen einiger Hauptwaffen haben sich geändert.



Änderungen an SplatNet 3



Die Anzeige der verwendeten Waffe unter „X-Rangliste" wurde geändert, sodass nun die Waffe angezeigt wird, die in einem bestimmten Zeitraum am häufigsten in X-Kämpfen für diesen Modus verwendet wurde, anstatt die zuletzt verwendete Waffe.



Aufgrund dieser Änderung wird die Waffe, mit der die besten Spieler bestimmt werden, auf dieselbe Weise geändert.



Dieses Update konzentriert sich darauf, Änderungen an kampfbezogenen Systemen und dem Mehrspieler-Balancing vorzunehmen.



Informationen zu Änderungen am Kampfsystem wie der Flow-Aura, der Anzeige der verbleibenden Gesundheit, Anpassungen der Kollisionserkennung und der verlängerten Sprungdauer für Supersprünge mit Stealth-Sprung findet ihr im News-Artikel.



Unter den Balance-Änderungen sind die Updates für den L-3 Nozzlenose und den Dynamo Roller keine einfachen Verbesserungen. Vielmehr handelt es sich um Leistungsänderungen, um die einzigartigen Eigenschaften dieser Waffen hervorzuheben.



Für die L-3 Nozzlenose haben wir die Schussgeschwindigkeit erhöht, um die einzigartige Eigenschaft der Waffe zu nutzen: ihre Fähigkeit, die Kraft durch erfolgreiche Treffer von Gegnern mit ihren drei Schüssen zu maximieren. Andererseits haben wir die Inking-Fähigkeit gesenkt, um das Kämpfen zu erschweren, indem wir auf der Lauer liegen, ohne proaktiv auf Gegner zuzugehen oder auf eine Weise zu kämpfen, die von der Umsatzrate der Spezialwaffen abhängt.



Für den Dynamo Roller haben wir, um jeden seiner Schwünge noch schwerer und kraftvoller als zuvor zu machen, den Tintenbereich und den Bereich, der es den Spielern ermöglicht, Gegner mit einem Schwung zu besiegen, erweitert und auch die verbrauchte Tintenmenge erhöht.



Was die anderen Hauptwaffen betrifft, haben wir Änderungen vorgenommen, um sie leichter zu bedienen oder einzigartige Eigenschaften von Waffen mit ähnlichen Eigenschaften hervorzuheben.



Für die Reefslider-Spezialwaffe haben wir ihre Fähigkeit verbessert, Gegner zu besiegen, indem wir den Bereich der Explosion vergrößert und Gegner mit einem Schlag besiegen können, und es durch einen kleinen Höhenunterschied erschwert haben, der Explosion zu entgehen. Andererseits haben wir die maximale Reichweite der Ladung verkürzt und die eingefärbte Fläche verringert, um es schwieriger zu machen, sich auf die Strategie zu verlassen, Splat-Zonen mit der Tinte der Explosion zurückzuerobern, indem wir sie von einem sicheren Bereich aus auf eine Splat-Zone richten und dann aufladen.



Da dieses Update Änderungen am Mehrspielermodus enthält, die über einfache Balance-Änderungen hinausgehen, erwarten wir, dass es einen größeren Einfluss auf das Gameplay haben wird als das durchschnittliche Update. Aus diesem Grund wird das nächste Update früher als üblich stattfinden und sich auf Änderungen am Mehrspieler-Balancing konzentrieren.



Fehlerbehebungen

Korrekturen der Spielersteuerung



Ein Problem wurde behoben, bei dem der Canopy des Undercover-Brellas gleichzeitig mit dem Wechsel der Ausrüstung zu seiner Spezialwaffe oder dem Rainmaker kaputtging, der Brella manchmal in einen Zustand geriet, in dem sich das Canopy sofort erholte, egal wie oft es zerbrochen wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Spieler in einer instabilen drahtlosen Umgebung einen Dualie-Dodge Roll durch das Schwimmen an einer Wand ausführte, manchmal der Spieler, der den Dodge Roll ausgeführt hatte, auf den Bildschirmen anderer Spieler verschwand. Verbesserungen für den Mehrspielermodus



Ein Problem wurde behoben, bei dem beim Landen von Dingen wie Tinte oder Bomben an bestimmten Positionen manchmal das Inking auf dem Bildschirm des Spielers drastisch von dem auf den Bildschirmen anderer Spieler abweicht. Ein Problem in MakoMart im Clam Blitz-Modus wurde behoben, bei dem Spieler auf dem Tor verweilen konnten. Ein Problem im Bluefin Depot im Splat Zones- und Clam Blitz-Modus behoben, bei dem es möglich war, auf unbeabsichtigten Methoden auf bestimmtem Gelände zu klettern. Ein Problem wurde in Urchin Underpass behoben, bei dem das elektronische Schwarze Brett in der Mitte der Bühne und seine tragenden Säulen Dinge wie Ink Storm und Tenta Missiles blockierten. Ein Problem in Urchin Underpass wurde behoben, bei dem der Spieler manchmal so behandelt wurde, als hätte er die Bühne verlassen und wurde besiegt, wenn bestimmte Wände mit großem Schwung getroffen wurden.



Mit all diesen Änderungen wirkt es fast wie ein neues Spiel. Wirst du mit diesem Update wieder mit Tinte fotografieren?