Spigen verwandelt AirPods in eine Retro-Macintosh-Maus

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Wie wir alle wissen, ist Retro beliebter denn je, und das gilt auch für die Tech-Welt, wo Spigen vor ein paar Monaten eine iPhone-Hülle auf den Markt brachte, die das moderne Telefon zurück in die glücklichen 80er Jahre verwandelte. Und jetzt haben sie es wieder geschafft, aber mit AirPods.

Das brandneue Gehäuse, das sie vorgestellt haben, folgt demselben Thema wie das für das iPhone. Beige, nostalgisches Plastik, das uns an die Computer der 80er und 90er erinnert. Die Inspiration? Nun, sie ist eindeutig von Apples ikonischer alten Computermaus übernommen.

Das Gehäuse selbst besteht aus zwei Teilen, die das Ladegehäuse einschließen, und trotz des verspielten Designs haben sie bei der Funktionalität nicht vollständig nachgelassen. Der USB-C-Anschluss und die LED-Anzeige sind weiterhin zugänglich, und oben gibt es sogar eine Art "Knopf" – allerdings hauptsächlich ein Verriegelungsmechanismus und nicht etwas, mit dem man tatsächlich klicken kann.

Der Preis liegt bei 45 Dollar, und für uns alle, die eine Schwäche für Retro und Nostalgie haben, ist dies eindeutig ein absolutes Muss.