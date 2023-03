Spiele Marvel's Midnight Suns dieses Wochenende kostenlos

HQ

Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat Microsoft ein Programm, das sie Free Play Days nennen, wo sie jede Woche Xbox Live Gold- und Game Pass Ultimate-Abonnenten eine Auswahl an Spielen anbieten, die heruntergeladen und am Wochenende ohne zusätzliche Kosten gespielt werden können.

Dieser ist jedoch ein wenig besonders schön. Wie wir bereits berichteten, ist Far Cry 5 in diesem Angebot enthalten (auch für PC und Playstation), allerdings bekommt man auch die Chance, das noch recht neue und sehr unterhaltsame Marvel's Midnight Suns in einer sogenannten Enhanced Edition und Bassmaster Fishing: 2022 auszuprobieren.

Das Angebot gilt bis 09:00 Uhr (MEZ) am Montagmorgen, und bis dahin sind die Spiele stark reduziert, wenn Sie in eines von ihnen investieren möchten.