Spiel Battlefield 6 kostenlos dieses Wochenende mit dem Xbox Game Pass

Wenn du ein Xbox Game Pass-Abonnement und eine Xbox hast, kennst du wahrscheinlich Free Play Days. Jedes Wochenende lädt Microsoft eine Menge Spiele hoch, die man kostenlos herunterladen und spielen kann, ohne zusätzliche Kosten. Und wenn es besonders interessante Titel gibt, werden wir es Ihnen auf jeden Fall sagen, genau wie diese Woche.

In dieser Runde gibt es fünf Spiele... Einer davon allein ist Grund genug, um es Ihnen zu empfehlen. Hier ist die Auswahl dieser Woche:



Battlefield 6



Chip 'n Clawz vs. The Brainioids



Sunderfolk



Polterguys: Besitzparty



Jujutsu Kaisen Verfluchter Kampf



Alle sind jetzt bis Montagmorgen um 8:00 GMT/9:00 Uhr MEZ kostenlos zum Download und Spiel verfügbar. Bis dahin gibt es auch einen Ausverkauf auf alle Titel, und wenn du einen davon kaufst, kannst du deinen Spielstand behalten.