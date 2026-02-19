Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Battlefield 6

Spiel Battlefield 6 kostenlos dieses Wochenende mit dem Xbox Game Pass

Es gibt diese Woche fünf Titel mit Free Play Days, aber es gibt einen bestimmten Shooter, der über die anderen hinausragt.

HQ

Wenn du ein Xbox Game Pass-Abonnement und eine Xbox hast, kennst du wahrscheinlich Free Play Days. Jedes Wochenende lädt Microsoft eine Menge Spiele hoch, die man kostenlos herunterladen und spielen kann, ohne zusätzliche Kosten. Und wenn es besonders interessante Titel gibt, werden wir es Ihnen auf jeden Fall sagen, genau wie diese Woche.

In dieser Runde gibt es fünf Spiele... Einer davon allein ist Grund genug, um es Ihnen zu empfehlen. Hier ist die Auswahl dieser Woche:


  • Battlefield 6

  • Chip 'n Clawz vs. The Brainioids

  • Sunderfolk

  • Polterguys: Besitzparty

  • Jujutsu Kaisen Verfluchter Kampf

Alle sind jetzt bis Montagmorgen um 8:00 GMT/9:00 Uhr MEZ kostenlos zum Download und Spiel verfügbar. Bis dahin gibt es auch einen Ausverkauf auf alle Titel, und wenn du einen davon kaufst, kannst du deinen Spielstand behalten.

Battlefield 6

Ähnliche Texte

0
Battlefield 6 Score

Battlefield 6

KRITIK. Von Ben Lyons

Es ist an der Zeit, unsere Gedanken zum neuesten Kapitel der Serie in einem Rückblick zusammenzufassen, in dem wir uns die Kampagne, den Mehrspielermodus und das Portal als Ganzes ansehen.



Lädt nächsten Inhalt