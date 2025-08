Spider-Punk bekommt seinen eigenen Film, Daniel Kaluuya wird das Drehbuch mitschreiben

HQ

Es scheint, dass ein weiteres Spider-Man-Projekt bei Sony Pictures Animation angekommen ist. Ein eigenständiger Spider-Punk-Film soll sich in der frühen Entwicklung befinden, wobei Hauptdarsteller Daniel Kaluuya das Drehbuch zusammen mit Ajon Singh schreiben wird.

Deadline berichtet, dass zwar noch keine Details zur Handlung und auch keine Details zur Besetzung bestätigt wurden, wir uns aber vorstellen könnten, dass Kaluuya die Rolle wieder aufnehmen wird, die er in Spider-Man: Across the Spider-Verse von 2023 gespielt hat.

Spider-Punk ist ein herausragender Charakter aus diesem Film und hat seit seinem Auftritt im Film Across the Spider-Verse viel Faninteresse geweckt. Die Figur, die 2015 zum ersten Mal auftauchte, ist vielleicht nicht der Spider-Man mit der meisten Geschichte, aber das ermöglicht es Kaluuya und Singh, viele Abenteuer für ihn zu erschaffen.

Da sich dieses Projekt in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, könnten wir uns vorstellen, dass es nicht vor Spider-Man: Beyond the Spider-Verse erscheinen wird, das derzeit für 2027 geplant ist.