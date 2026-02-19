Spider-Man: Brand New Day spielt vier Jahre nach den Ereignissen von No Way Home

HQ

Tom Hollands Spider-Man wird diesen Juli wieder auf unsere Bildschirme erscheinen, aber Fans, die Peter Parker in seiner College-Ära sehen wollen, könnten in Spider-Man: Brand New Day Pech haben, da der Zeitpunkt des Films bedeuten könnte, dass wir diesen Teil seines Lebens überspringen.

Zumindest laut neuen Informationen, die in der Buchbeschreibung Spider-Man: Brand New Day - The Art of the Movie über Penguin Random House veröffentlicht wurden. Die Zusammenfassung des Buches sagt uns, dass seit Spider-Man: No Way Home vier Jahre vergangen sind, als wir zu Brand New Day kommen. Vier Jahre als reguläre Zeit für einen College-Kurs zeigen uns, dass wir wahrscheinlich stattdessen unseren Spider-Man erwachsen und in der realen Welt sehen werden, wie er Verbrechen bekämpft und Leben rettet. Die vollständige Zusammenfassung lautet wie folgt:

"Vier Jahre sind vergangen, seit wir unseren freundlichen Nachbarschaftshelden zuletzt getroffen haben. Peter Parker ist nicht mehr, aber Spider-Man ist auf dem Höhepunkt seines Könnens und hält New York City sicher. Für unseren anonymen Helden läuft alles gut, bis eine ungewöhnliche Pfad von Verbrechen ihn in ein Netz aus Geheimnissen zieht, das größer ist als je zuvor. Um das Kommende zu meistern, muss Spider-Man nicht nur auf dem Höhepunkt seines physischen und mentalen Spiels sein, sondern auch darauf vorbereitet sein, die Folgen seiner Vergangenheit zu tragen! Während Spider-Man: Brand New Day Kinobesucher weltweit beeindruckt, entdecken Sie die Magie hinter den Kulissen der visuellen Entwicklung des Films – von frühen Konzeptskizzen bis hin zu finalen Charakterdesigns. Entdecken Sie Umgebungen, Kostüme und exklusive Einblicke aus dem nächsten Kapitel für Marvels Nachbarschaftsheld!"

Das Artbook erscheint am 4. August, also fünf Tage nach dem Erscheinen des Films Ende Juli. Zwischen jetzt und dann werden wir sicher einige Trailer bekommen, die hoffentlich zeigen, wo Peter Parker in seinem Leben steht, in diesem vierten Teil von Tom Hollands SpiderVerse.