Zwei Animationstitanen werden im Jahr 2027 gegeneinander antreten, denn Sony Pictures Animation und Pixar werden im Juni desselben Jahres aufeinandertreffen, wobei Spider-Man: Beyond the Spider-Verse und Gatto das Vatertagswochenende übernehmen werden.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse hat sein Veröffentlichungsdatum erneut verschoben, da Sony sich anscheinend nicht darauf einigen kann, wann der dritte Spider-Verse-Film herausgebracht werden soll. Wie Deadline berichtet, nehmen Gatto und Spider-Man: Beyond the Spider-Verse in How to Train Your Dragon 2, das am 11. Juni 2027 erscheint, einen weiteren Herausforderer auf.

Es sieht so aus, als würde der Sommer 2027 bereits unglaublich vollgepackt werden, denn nicht lange nach dem 18. werden wir auch Superman: Man of Tomorrow in den Kinos sehen. Was den Kampf zwischen Pixar und Sony betrifft, so scheint es für die Maus, wenn wir über einen möglichen Gewinner spekulieren sollten, so scheint es, dass die Dinge ins Spider-Verse gehen werden. Pixar ist nicht nur nicht mehr die Attraktion, die es einmal war, wie Elio bewiesen hat, sondern Gatto wird sich auch mit dem Höhepunkt einer Trilogie auseinandersetzen müssen, die Spider-Man-Fans seit 2018 in ihren Bann zieht.