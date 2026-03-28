Spider -Das Schöpfer-Duo von Verse wurde ein Live-Action-Film von Spider-Man Sony angeboten

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Sony hatte mit Spider-Man und seinem größeren Universum im Kino eine eher ungleiche Zeit, denn während die Spider-Verse-Animationsfilme große Erfolge waren, war das Live-Action-Universum, das auf eher obskuren Helden und Hauptbösewichten (Madame Web, Kraven the Hunter, Morbius, du verstehst den Punkt), so gut wie ein kompletter Flop. Spider-Man ist in letzter Zeit im Live-Action-Stil ein riesiger Erfolg in den Kinos, aber vor allem als Teil des Marvel Cinematic Universe und mit Tom Holland an der Spitze, trotz Sonys bester Bemühungen...

Nach dem Erfolg der Spider-Verse-Filme wurde nun bekannt, dass das Schöpferduo Christopher Miller und Phil Lord tatsächlich von Sony einen Live-Action-Spider-Man-Film angeboten wurde, auch wenn dieses Projekt nie wirklich Gestalt annahm. Wir haben dazu nicht viele konkrete Informationen außer seiner Existenz, aber alle Anzeichen und die Art, wie Lord und Miller das Projekt anspielen, deuten darauf hin, dass es Teil des eingestellten Sony-Live-Action-Universums sein sollte.

Im Happy Sad Confused-Podcast (ab 48:37) sprach Miller darüber, dass das wahr sei, und sagte: "Ja. Du weißt schon, du weißt schon. Wie du weißt, lieben wir Spider-Man. Wir sind Fans der Figur und der Welt. Wir belassen es dabei."

Hättet ihr gerne gesehen, wie das Duo dazu beiträgt, einen weiteren Live-Action-Spider-Man-Film zum Leben zu erwecken, oder sollten wir die MCU-Bemühungen einfach als einzige Live-Action-Spider-Man-Filme im Kino belassen?