Spendenaktion gestartet, um den spanischen Durchbruch in der Bauchspeicheldrüsenkrebsforschung zu unterstützen

Eine Spendenkampagne wurde gestartet, um die Bauchspeicheldrüsenkrebsforschung unter der Leitung des spanischen Onkologen Dr. Mariano Barbacid zu unterstützen, nach dem großen wissenschaftlichen Durchbruch, der die vollständige Eliminierung von Bauchspeicheldrüsentumoren in Tiermodellen zeigte.

Das von Barbacids Team in Zusammenarbeit mit der Fundación CRIS Contra el Cáncer entwickelte Projekt berichtete kürzlich beispiellose Ergebnisse mit einer dreifach gezielten Therapie. Die Behandlung kombiniert einen KRAS-Inhibitor mit Verbindungen, die auf EGFR und STAT3 abzielen, wodurch das Tumorwachstum bei Mäusen erfolgreich ohne signifikante Toxizität gestoppt wird. Die Tiere blieben nach der Behandlung über längere Zeit tumorfrei, was einen Meilenstein in der Forschung an einer der aggressivsten Krebsarten darstellt...

Aufbauend auf diesen Ergebnissen hat CRIS Contra el Cáncer eine öffentliche Fundraising-Initiative gestartet, um die nächste Forschungsphase zu sichern. Laut der Stiftung sind zusätzliche Mittel erforderlich, um fortgeschrittene präklinische Studien durchzuführen, Wirkstoffkombinationen und -dosierungen zu verfeinern sowie die Therapie in einem breiteren Spektrum experimenteller Modelle zu testen, bevor klinische Studien am Menschen beworben werden.

Ein Teil der Arbeit konzentriert sich auf hochinnovative Ansätze, darunter PROTAC-basierte Verbindungen, die darauf ausgelegt sind, krebserregende Proteine in Tumorzellen selektiv abzubauen. Obwohl vielversprechend, erfordern diese Therapien dennoch eine umfangreiche pharmazeutische Entwicklung, um Sicherheit, Stabilität und Skalierbarkeit für den menschlichen Einsatz zu gewährleisten.

Das Pankreasduktaladenokarzinom bleibt aufgrund später Diagnose und begrenzter Behandlungsmöglichkeiten einer der tödlichsten Krebsarten. In Spanien werden jedes Jahr Tausende neuer Fälle diagnostiziert, und die Überlebensrate in fünf Jahren bleibt unter 10 %. Die Spendenkampagne ermöglicht es Einzelpersonen, direkt zum Projekt beizutragen, mit Mitteln, die Forschung beschleunigen sollen, die letztlich in neue therapeutische Optionen für Patienten umgewandelt werden könnte...