Spanische Wissenschaftler erreichen die vollständige Ausrottung von Bauchspeicheldrüsenkrebs dank der Kombination von drei Medikamenten

HQ

Ein Team spanischer Forscher unter der Leitung von Dr. Mariano Barbacid von der Experimental Oncology Group des CNIO hat eine bahnbrechende Therapie berichtet, die Pankreastumoren in Tiermodellen vollständig ausrottet. Mit einer Kombination von drei Medikamenten (eines zielt auf das KRAS-Onkogen, zwei weitere gegen EGFR- und STAT3-Proteine) stoppte die Behandlung das Tumorwachstum vollständig, ohne Nebenwirkungen zu verursachen. Veröffentlicht in PNAS und präsentiert auf der Fundación CRIS Contra el Cáncer, zeigten die Ergebnisse, dass Mäuse über 200 Tage nach der Behandlung tumorfrei blieben.

Barbacid betonte, dass dies das erste Mal ist, dass eine vollständige, dauerhafte Reaktion mit geringer Toxizität in Bauchspeicheldrüsenkrebsmodellen erreicht wurde. Der Ansatz nutzt eine rationale Kombinationstherapie, um einen der aggressivsten Krebsarten zu bekämpfen und Hoffnung für zukünftige Anwendungen am Menschen zu schaffen. Zu den Teilnehmern der Präsentation gehörte Cristina Domínguez, eine Überlebende von Bauchspeicheldrüsenkrebs, die den dringenden Forschungsbedarf hervorhob und erklärte, dass jeder wissenschaftliche Fortschritt mehr Leben für Patienten bedeutet.

Das pankreasduktale Adenokarzinom bleibt eine der tödlichsten Krebsarten, mit über 10.000 neuen Fällen pro Jahr in Spanien und einer Überlebensrate von nur 8–10 % über fünf Jahre. Die nächste Phase für Barbacids Team umfasst den Start klinischer Studien, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen und Finanzierung. KRAS-Inhibitoren könnten bereits 2026 oder 2027 am Menschen getestet werden, während sich STAT3-Abbauer noch in einem experimentellen Stadium befinden. Wenn diese Strategie erfolgreich auf Patienten übertragen wird, könnte sie die Behandlung eines Krebses revolutionieren, der historisch gegen konventionelle Therapien resistent war...