Spanische Forscher entwickeln kostengünstige künstliche Hornhaut aus Fischschuppen

Forscher an der Universität Granada und dem IBS. Das GRANADA Biomedical Research Institute hat eine künstliche Hornhaut aus den Schuppen allgemein verfügbarer Fische entwickelt – ein Durchbruch, der die Abhängigkeit von Spendertransplantationen verringern könnte.

Die Hornhaut (die transparente vordere Schicht des Auges) ist berüchtigt schwer zu reparieren, wenn sie beschädigt ist, da sie keine Blutgefäße hat und die Regenerationsfähigkeit eingeschränkt ist. Schwere Fälle erfordern oft menschliches Spendergewebe, das knapp ist und lange Wartelisten mit sich bringen kann.

Die neuen Fischschuppenimplantate sind laut dem Forschungsteam transparent, langlebig und sehr kompatibel mit biologischem Gewebe. Labor- und Tierversuche haben vielversprechende Ergebnisse für die Hornhautreparatur und -regeneration gezeigt.

"Da es aus Fischschuppen hergestellt wird, ist dieses Material leicht zu bekommen, erschwinglich und könnte sogar die lokale Fischereiindustrie unterstützen", sagt Ingrid Garzon, Professorin für Histologie an der Universität Granada (über El Mundo).

Obwohl noch Studien am Menschen benötigt werden, bevor die Hornhäute klinisch eingesetzt werden können, stellt die Innovation einen vielversprechenden Schritt hin zu zugänglichen, kosteneffizienten Behandlungen für Patienten weltweit dar, was möglicherweise den weltweiten Mangel an Spendergewebe lindern könnte.