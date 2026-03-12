Spanien zieht Botschafter in Israel zurück

HQ

Spanien hat seinen Botschafter in Israel dauerhaft abgezogen, was eine neue Eskalation der diplomatischen Spannungen zwischen den beiden Ländern markiert, wie angekündigt.

Der spanische Botschafter war bereits im September zurückgerufen worden, während es zu einem Streit über Madrids Entscheidung kam, Flugzeuge und Schiffe, die Waffen nach Israel transportieren, die Nutzung spanischer Häfen oder Lufträume zu verbieten. Die Entscheidung fiel vor dem Hintergrund von Kritik an Israels Militäroperationen im Gazastreifen.

Das spanische Außenministerium bestätigte, dass seine Botschaft in Tel Aviv nun auf absehbare Zeit von einem Geschäftsträger geleitet wird. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind seit der Anerkennung Spaniens als palästinensischen Staat im Jahr 2024 angespannt, und die Spannungen haben sich nach Spaniens Ablehnung der jüngsten US-israelischen Angriffe auf den Iran weiter verschärft.